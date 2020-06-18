Canik'te okullar LGS öncesi temizlendi Canik Belediyesi, LGS öncesi, öğrencilerin hijyenik koşullarda sınava girebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki okullarda, geniş çaplı dezenfekte çalışması yaptı.

Canik Belediyesi, LGS öncesi, öğrencilerin hijyenik koşullarda sınava girebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki okullarda, geniş çaplı dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında okul binalarının içleri ve bahçeleri köşe bucak temizlenerek dezenfekte edildi.

İlçe genelindeki okulların bahçeleri antibakteriyel sabunlu suyla yakandı. Sınav salonlarını, masa ve sandalyeleri, koridorları, merdivenleri, tuvaletleri, yönetici ve personel odalarını, ortak kullanım alanlarının tamamı ile temasın olabileceği tüm yüzeyler, temizlendi, dezenfekte edilerek sınava hazır hale getirildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, salgın hastalık riskinin tamamen son bulacağı güne kadar, hastalığın yayılmasını önleyici çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Sınava girecek öğrencilere başarı dileyen Sandıkçı "Öğrencilerimizin ve velilerimizin gönülleri ferah olsun. Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin sınava gireceği tüm okullarımız temizlenerek, dezenfekte edilerek sağlıklı hale getirildi. Öğrencilerimiz sınav esnasında, tedirgin olmadan, gönülleri ferah bir şekilde, başarılı bir sınav geçirsinler diye temizlik ve hijyen konusunda belediye olarak çalışmalarımızı tamamladık." diye konuştu.

Kaynak: AA