Canik'te Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Açıldı

Canik ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi törenle açıldı.

İlçede Roman kökenlilerin çoğunlukta olduğu Yavuz Selim Mahallesi'nde yaptırılan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Merkezin birçok alanda hizmet vereceğini aktaran Genç, "Hem müzik hem tiyatro hem de gençleri geleceği hazırlayacak merkezde kadınların meslek edinmesi sağlayacak kurslar görebilecek. Çocuklarımız sıbyan mektebinde değerler eğitimi görecek." dedi.

Genç, Canik'te 15 yıldır hizmet verdiğini ve hizmet anlayışında her rengi önemsediğini, bunu zenginlik olarak gördüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır birlikte ağladık birlikte güldük. Ben sizi hiç aldatmadım siz de beni sandıkta hiç aldatmadınız hep destek verdiniz. Şehirleri geleceğe taşıyacak belediye başkanları, meclis üyeleri ve o şehirde yaşayan insanlardır. Şehirlerin taştan topraktan ibaret olmadığını biliyoruz. Şehirlerin de ruhu vardır. Şehirlerin de gözü vardır, aklı, kalbi vardır. Şehirlerin kalbi olarak camiyi görüyor, aklı olarak mektepleri, okulları görüyoruz. Sadece kültür merkeze yapmadık. Hemen üzerine Yavuz Sultan Selim Camisi'ni yaşanabilir bir şekilde yaptık. Biz şehirlerde sadece yollar yapmadık, kaldırımlar yapmadık, aynı zamanda o şehrin kültürünü dönüştürecek geliştirecek olan kültür merkezleri de yaptık."

Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar da Romanların siyaset ve yerel yönetimler başta olmak üzere her alanda olduğunu bunu AK Parti'ye borçlu olduklarını söyledi.

Açılışa AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı ile AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de katıldı.