Canik'te her alanda hizmet
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Canik'te her alanda hizmet

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İnsanlarımıza hizmet yolunda, hayatlarını kolaylaştırma yolunda gerekli çalışmalardan asla taviz veremeyiz.

Canik'te her alanda hizmet
25.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:41

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İnsanlarımıza hizmet yolunda, hayatlarını kolaylaştırma yolunda gerekli çalışmalardan asla taviz veremeyiz. Tek amacımız Canik ilçemizin insanlarına faydalı hizmetler yapmaktır" dedi.

İlçe genelinde her alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Canik Belediyesi, salgın hastalığın önlenmesine yönelik çalışmalarının yanında diğer belediye hizmetlerini de aksatmadan yürütüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde yeni yol açma, yol genişletme gibi alt yapı çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri Teknepınar Mahallesini doğal gaza kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Daha yaşanabilir bir Canik için durmaksızın hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

"Gayretimiz, çabamız insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak için"

İlçedeki vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için her alanda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Teknepınar Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü Hamza Abdurrahmanoğlu'dan bilgiler aldı. Mahalle halkıyla da çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan başkan Sandıkçı, insan merkezli, hizmet odaklı, kaliteli, tasarruflu, etkin ve verimli hizmet sunma anlayışı ile çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bizler insanlarımıza hizmet etmek, onların yaşamlarını kolaylaştırmak için bu görevdeyiz. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Canik için ilçemiz genelinde her alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala gündem olan, sağlığımızı tehdit eden salgın hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalarımız devam ederken, diğer yandan da ilçe insanımızın daha konforlu bir hayat yaşamalarına katkıda bulunmak içinde gerekli alt yapı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Canik'te bir mahallenin daha doğal gaza kavuşacağını dile getiren Sandıkçı, şunları söyledi:

"Teknepınar Mahallemizi doğal gaza kavuşturmak için kanunlar çerçevesinde imar revizyon çalışmalarımızı ve yeni yol açma, yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan çalışmalar neticesinde yakın zamanda Teknepınar Mahallesi de doğal gaza kavuşmuş olacak. Doğal gazla birlikte mahallemizde yeni yolların hizmete sunulmasıyla ulaşım sorunu da kalmayacak. Her zaman söylediğim gibi bizler insanlarımıza hizmet etmek için bu görevlere talip olduk. Onlara hizmet yolunda, yaşamlarını kolaylaştırma yolunda gerekli çalışmalardan asla taviz veremeyiz. Tek amacımız Canik ilçemizin insanlarına faydalı hizmetler yapmaktır. Yol çalışmalarımız ve doğal gaz çalışmalarımız mahallemize, ilçe insanımıza hayırlı olsun." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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