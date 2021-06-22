Canik'te Dünya Vosvos Günü etkinliği
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Canik'te Dünya Vosvos Günü etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Yerel

Canik'te Dünya Vosvos Günü etkinliği Canik Belediyesi tarafından Dünya Vosvos Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte çocuklar rengarenk vosvosların neşesini yaşadı.

Canik'te Dünya Vosvos Günü etkinliği

SAMSUN - Canik Belediyesi tarafından Dünya Vosvos Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte çocuklar rengarenk vosvosların neşesini yaşadı.

Canik Belediyesi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan 10 vosvos araç ilgi odağı oldu. Meydana park eden araçlarla çocuklar fotoğraf çekildi. Vosvos turu ödüllü bir de çekiliş yapıldı. Yoğun ilgi gösterilen çekiliş için kayıt yaptıran çocuklar hediye edilen vosvos oyuncağı hediyesiyle mutlu oldu. Yapılan çekilişte 5 adet şanslı numara vosvoslara binerek tura katılmaya hak kazandı. Çekilişte yer alan diğer çocuklar da Canik Belediyesi'nin üstü açık otobüsüyle buna eşlik etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik Belediyesi olarak pandeminin bu son günlerinde yavaş yavaş normale dönelim, bununla ilgili bir etkinlikte yapalım diye düşündük. Dünya Vosvos Günü nedeniyle ilimizde bulunan vosvosları da buraya davet ettik. Yolda her gördüğümüzde bizi tebessüm ettiren bu araçları hem çocuklarımızla buluşturabilmek hem de pandeminin sonuna geldiğimiz bugünlerde onların biraz daha sosyalleşmelerine katkı sağlamak adına böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

Vosvos sevgisinin bu etkinlikle çocuklara da aktarıldığını belirten vosvos tutkunu Ömer Kurt, "Vosvos, insanlara mutluluk veren bir araç. Çocuklar hediye edilen oyuncaklarla bu mutluluğa ortak oldular. Önce küçük maket vosvoslarını aldılar, büyüyünce de büyüklerini alma şansları olacak" diye konuştu.

Canik'te Dünya Vosvos Günü etkinliği
Canik'te Dünya Vosvos Günü etkinliği
Canik'te Dünya Vosvos Günü etkinliği
Canik'te Dünya Vosvos Günü etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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