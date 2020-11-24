Canik'te can dostlar emin ellerde
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Canik'te can dostlar emin ellerde

24.11.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:43
Canik'te can dostlar emin ellerde

Canik Belediyesi ilçede yaşayan sokak hayvanlarının gerekli bütün ihtiyaçları belirli periyotlar ile gidermeye devam ediyor.

Canik Belediyesi ilçede yaşayan sokak hayvanlarının gerekli bütün ihtiyaçları belirli periyotlar ile gidermeye devam ediyor. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Kimin kime merhamet nazarı ile baktığını ancak Allah bilir. Ortak yaşam alanımızda bütün can dostlar için gereken yapılmaya devam edecek" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yaşayan bütün hayvanlar için gerekenin aksatılmadan yapıldığını belirterek, "Pati dostlar başta olmak üzere, gerek kış şartları ve gerekse pandemi sürecinin de etkisiyle hiç bir hayvanın olumsuz etkilenmemesi için gereken neyse yapılmaya devam ediyor. Hayvan severimizin gözü arkada kalmasın. Biz onları ilçemizin en önemli unsurlarından biri olarak görmeye devam edeceğiz. Yiyecek, bakım ve sağlıklarıyla ilgili oldukça hassas davranıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen bütün iletileri hızla değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşımızla iş birliği içindeyiz"

Canik ilçesinde yaşayan bütün can dostları için vatandaşlar ile işbirliği içinde olduklarını söyleyen Sandıkçı, "Buradan sevgili Canikli vatandaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Eğer sıkıntılı bir durum olursa hemen bizimle iletişime geçerek destek istiyorlar. Belediyemiz ilgili birimlerimiz vasıtasıyla hemen duruma müdahil oluyor. Buradan yine ilan etmek isterim. Hayvan dostlarımız ile ilgili sıkıntı ne olursa olsun bütün vatandaşlarımız hemen belediyemize ulaşsın. Gereği neyse hızla yapılacaktır. Daha güzel bir dünya oluşturmak bizim elimizde, yeter ki insan olmanın onuruna uygun yaşayalım" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Canik'te can dostlar emin ellerde
Canik'te can dostlar emin ellerde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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