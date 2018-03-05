Canik'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi Aydınoğlu Sokak'ta O.Ö. ile daha önceden aralarında husumet bulunan İlyas A. arasından tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İlyas A. bıçakla yaralandı.

İlyas A, 112 Acil Sağlık ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.