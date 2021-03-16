Canik'te "Benim Hayatım Toplum Merkezi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Canik'te "Benim Hayatım Toplum Merkezi"

16.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:52
Canik'te

Canik Belediyesi ile Rehberlik Eğitim Toplumsal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü "Benim Hayatım Toplum Merkezi" Kuzey Yıldızı Mahallesi Rahime Birinci Hanım Konağı'nda eğitimlerine devam ediyor.

Canik Belediyesi ile Rehberlik Eğitim Toplumsal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü "Benim Hayatım Toplum Merkezi" Kuzey Yıldızı Mahallesi Rahime Birinci Hanım Konağı'nda eğitimlerine devam ediyor.

"Benim Hayatım Toplum Merkezi" proje kapsamında yerel halktan ve göçmen çocuklara pedagog ve psikologlar gözetiminde düzenli olarak duygusal destek oturumları düzenleniyor. Bu aktivitelerde çocuklara eğitici etkinliklerle birlikte psikologlar gözetiminde çeşitli konularda yaşlarına uygun oturumlar düzenleniyor. Kimi zaman videolar izletilerek, interaktif oyunlar oynanarak, kimi zaman resimler çizdirilerek çocukların kendini ifade edebileceği bir ortamda güzel vakit geçirmesi ve psikolojik iyilik hallerinin artırılması sağlanıyor. Gerçekleştirilen tüm bu eğitim faaliyetleri salgın hastalığının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler alınarak yapılıyor.

Mutlu çocukların mutlu toplumları oluşturduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada, "Toplumumuzun birer parçası olan göçmen çocuklarımızla birlikte yerli çocuklarımızın aynı çatı altında kaynaşması, birlikte vakit geçirmesi ve çeşitli etkinliklere birlikte katılmalarını toplumsal barışın, toplumsal huzurun sağlanması açısından çok çok önemli buluyorum. Bu projemiz göçmen çocukların entegrasyonunu da hedefliyor. Bu tür projelerle, bu tür etkinliklerle etkileşim içerisinde olan çocuklarımızın iletişim becerileri artacak. Kendi yeteneklerini keşfederek daha çok güven duygusu kazanmış olacaklar. Kendini ifade edebilen, güven duygusu kazanan çocuklarımız daha sağlıklı bir gelişim gösterecek. Ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, hep birlikte mutlu, huzurlu, sağlıklı bir şekilde yaşamak için bu tür projelere destek olmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımız gülerse, dünyamız güler diyerek bütün çocuklarımıza eğitimlerinde başarılar diliyorum" dedi. - SAMSUN

Canik'te 'Benim Hayatım Toplum Merkezi'
Canik'te 'Benim Hayatım Toplum Merkezi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Pervin Buldan Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Halis Özkahya Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Canik'te "Benim Hayatım Toplum Merkezi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 17:01:40. #1.16#
title