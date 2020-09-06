Canik'te asfalt seferberliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Canik'te asfalt seferberliği

Asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendiren Canik Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Canik'te asfalt seferberliği
06.09.2020 15:46 | Son Güncelleme: 06.09.2020 15:50

Asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendiren Canik Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeni açılan bağlantı güzergahlarının yanı sıra merkez mahalleler ve kırsal mahallelerde çalışmalar gerçekleştiren Canik Belediyesi, Ağustos ayı içerisinde 3 bin 320.74 metrekare sıcak asfalt kaplama, yama ve sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Kaliteli bir yol ağı oluşturmak için yolların standardını yükseltmek, daha modern ve güvenli ulaşım sağlamak amacıyla sıcak asfalt, yol yapım, bakım ve onarım, sathi asfalt kaplama, yol açma, yol genişletme gibi çalışmalar korona virüs salgını sürecinde de aralıksız sürdü.

"Kapsamlı ve planlı çalışıyoruz"

Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak için Samsun Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yoğun bir sezon geçirdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Yol medeniyettir düsturuyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken SASKİ gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde istişareli bir şekilde hareket ediyoruz. İlk etapta doğalgaz çalışmalarını kolaylaştırmak üzere Teknepınar ve Atatürk mahallelerimizde yol açma çalışmalarını başlatmıştık. Akabinde ilçemiz genelinde sorunun değil çözümün bir parçası olma anlayışıyla belirli plan ve program dahilinde vatandaşların istek ve taleplerini de dikkate alarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Hem kırsalda hem merkez mahallelerimizde yol açma, tamirat tadilat, yama, satıh kaplama ve sıcak asfalt çalışmalarımız planlandığı şekliyle devam ediyor. Sadece ağustos ayında bir aylık süreçte merkez mahallelerimiz de 3 bin 320.74 metrekare asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdik. Koordinasyon, diyalog ve istişareyi önemsediğimizi her fırsatta ifade ediyorduk. Bu şekliyle kazanan Canik oluyor, kazanan vatandaşlarımız oluyor. Vatandaşlarımızın memnuniyeti de bizleri mutlu ediyor. İlçemizde ki tüm cadde ve sokakların eksikliklerini giderecek ve asfalt alt yapısını yenileyecek şekilde planlamalarımızı yaptık. Bu vesile ile bir kez daha ilçemize gerçekleştirdiği hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Faik Öztrak Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Ferhat Göçer Deniz Akkaya Tayanç Ayaydın
Spor Tamer Tuna Şenol Güneş Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Kpss Kaza Genç
Şu an buradasınız: Canik'te asfalt seferberliği - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 16:01:13. #1.14#
title