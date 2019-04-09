Canik Meclisi Dualarla Açıldı

Canik Belediye Meclisi seçimin ardından ilk toplantısını yaptı. Başkan İbrahim Sandıkçı, dualarla açılan Mecliste, birlikte şeffaf yönetim anlayışıyla Canik'te iz bırakacak eserler ortaya koyacaklarını söyledi.

Yerel seçimlerin ardından ilk kez toplanan Canik Belediye Meclisi dualarla açıldı. Başkan İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleşen Mecliste belediye meclis başkan vekili, divan katipleri, encümen ve ihtisas komisyonu üyelikleri belirlendi. Yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Sandıkçı, Meclis üyeleriyle birlikte parti ayrımı yapmadan ortak hareket ederek, Canik'in gelişmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Meclis'te yaptığı konuşmada yerel seçim sonuçlarının Canik'e, Samsun'a ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Sandıkçı, "Her birimiz Canik'te yaşayan vatandaşlarımızın verdiği oylarla seçilerek buraya gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki 5 yıl canla başla ilçemizin daha ileriye gitmesi için çalışacağız. Belediyesi meclisi üyeleri olarak hangi partiden olursa olsun Canik için hareket edeceğiz. İnşallah 5 yılda ilçemizde iz bırakacak eserler ortaya koyacağımıza inanıyorum." dedi.

"Ortak akıl, şeffaf yönetim"

Daha huzurlu ve daha konforlu bir Canik hedeflediklerini dile getiren Sandıkçı, "Önümüzde yeni bir hizmet dönemi bizi bekliyor. İnşallah, Canik'imize, şehrimize, ülkemize ve insanlığa hayırlı hizmetlerde bulunuruz. Seçim döneminde gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarımızda nasıl ortak akıl, şeffaf yönetim, istişare içinde bir yönetim sözü verdiysek, bu istikamet üzerine hep birlikte 5 yıl boyunca ilçemize hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Başkan vekili ve komisyonlar belirlendi

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Sandıkçı'nın konuşmasının ardından Belediye Meclisi Başkan Vekili ve komisyonlar belirlendi. Yeni dönemin ilk meclis toplantısında açık oylama şeklinde yapılan seçimde Muzaffer Emüce Meclis Başkan Vekili seçildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA