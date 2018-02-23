Canik'in Narkotik ve Asayiş Olayları Değerlendirmesi

Samsun Valiliği, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, artan uyuşturucu kullanımına dikkat çekebilmek adına Canik ilçesinden örnekler vermesi üzerine 'narkotik ve asayiş olayları' hakkında bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Canik ilçemizin toplam nüfusu 2018 yılı verilerine göre 99 bin 719 olup, 86 bin 376 vatandaşımız polis sorumluluk bölgesinde ikamet etmektedir. Canik ilçemizde 2017 yılı içerisinde polis sorumluluk bölgesinde toplam 3 bin 37 asayiş olayı meydana gelmiş olup olaylardaki aydınlanma oranı ülke ortalamasının 17 puan üzerindedir. Canik ilçemizin Samsun ili polis sorumluluk bölgesi nüfus içerisindeki payı 9,27' dir, ilimiz polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarının ise 9,79' u ise yine Canik ilçemizde gerçekleşmekte olup, meydana gelen olay sayısı nüfusu ile orantılıdır" denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Uyuşturucu ve Organize Suçlar:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Canik ilçesinde 2017 yılı başından bu tarihe kadar yapılan operasyonlarda 383 adet uyuşturucu yakalaması olayı gerçekleştirilmiş, bu olaylarda 496 şüpheli yakalanmış, 47 şüpheli tutuklanmıştır. Sokak satıcılarına yönelik yapılan bu operasyonlarda satışa konu 3 kg 810 gr esrar maddesi, 2625 adet ecstasy hap, çok sayıda paketler halinde 1 kg 465 gr sentetik cannobinoid maddesi ele geçirilmiştir. KOM Şube Müdürlüğümüzce Samsun genelinde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda; ilimizde; örgütlü olarak Uyuşturucu ticareti, nitelikli yağma, silahla kasten yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma, bahis ve kumar oynatma v.b. suçlarına karıştıkları tespit edilen 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında Canik ilçesinde sokak çetesi olarak tanımlanan organize suç gruplarına yönelik 2017 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda özellikle ilimiz Canik ilçesi ve civarında örgütlü olarak; uyuşturucu ticareti, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, tehdit, iş yeri ve araç kurşunlama vb. suçlarını işleyen şüphelilere 28.07.2017 tarihinde operasyon yapılmıştır. Bunlar ile birlikte KOM Şube Müdürlüğümüzce 2017 yılı başından günümüze kadar organize suç örgütlerine ve ruhsatsız silah tacirlerine yönelik toplam 30 ayrı operasyon yapılmış, 155 şüpheli yakalanmış, 49 şüpheli hakkında tutuklama, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Bu operasyonlarda 4 adet uzun namlulu otomatik silah, bu silahlara ait 142 adet otomatik tüfek fişeği, 83 adet tabanca ve 1198 adet tabanca fişeği, 20 adet kurusıkı tabanca, 10 adet av tüfeği ve 331 adet tüfek fişeği ele geçirilmiştir."

"Asayiş Olayları ve Suç Önleme Çalışmaları:

Canik ilçesinde 2017 yılı başından bu güne kadar; 4 kasten öldürme, 70 silahla ve kesici aletle yaralama, 11 adet yağma (gasp) olayı meydana gelmiş, olayların failleri suç aletleri ile birlikte yakalanarak adli makamlara sevki sağlanmıştır. Suç önleme faaliyetleri kapsamında her gün motorize Narkotim ve Yunus ekiplerimiz tarafından park bahçe uygulamaları ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımı ile riskli görülen cadde ve sokaklarda şok uygulamalar yapılmaktadır. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz koordinesinde uyuşturucunun sokakta ulaşılabilirliğinin önlenmesi kapsamında; Canik ilçesinde riskli olarak görülen bölgelere girişi sağlayan Selahattin Eyyübi Caddesi ile Şehit Mesut Birinci Caddesi'nde 01.07.2017 tarihinden itibaren her gün Narkotik, Asayiş, Çevik Kuvvet ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ortaklaşa 'Alan Denetimi' uygulamaları başlatılmıştır. Yapılan bu suç önleme faaliyetleri çalışmalarda 2017 yılı başından günümüze kadar Canik ilçemizde 62 adet tabanca, 57 adet tüfek, 54 adet kurusıkı tabanca ve 139 adet kesici ve delici alet elde edilmiş, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında ise 694 kişiye idari para cezası tatbik edilmiştir. Emniyet Müdürlüğümüzce suç ve suçlulara karşı çalışmalarımız aralıksız ve kararlılıkla devam etmektedir." - SAMSUN