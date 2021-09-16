Canik'in milli gururları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Canik'in milli gururları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Canik'in milli gururları

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türkiye genelinde yapılan judo müsabakalarında derece yaparak milli takıma seçilen Canik Belediyesi sporcularını makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türkiye genelinde yapılan judo müsabakalarında derece yaparak milli takıma seçilen Canik Belediyesi sporcularını makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

Milli sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Başarı kazanmak emek istiyor. Fakat bu başarıyı korumak için daha çok emek vermek gerekiyor" diyerek onlara daha çok çalışmalarını tavsiye etti.

Spor yapan gençlerin, okul hayatında daha başarılı olacağını belirten Başkan Sandıkçı, "Sporu okulla birlikte yürütürseniz daha başarılı olursunuz. Hem okul hem spor güzel bir planlamayla birlikte çok rahat yürütülebiliyor" diye konuştu.

"Devletimiz sporcularına destek oluyor. Çok çalışıp bu imkanları değerlendirin"

Başarının sürdürülebilir olması için sürekli çalışıp var olanın üzerine her gün yeni şeyler koymak gerektiğini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Devletimizin spora ve sporcularına verdiği destekten dolayı sizler şanlısınız. İmkanlar daha da geniş. Daha çok çalışarak bu imkanları da iyi değerlendirmek gerekir" şeklinde konuştu.

Canik Belediyesi olarak ilçeye 500 kişilik bir spor salonu kazandıracaklarını belirten Başkan Sandıkçı, "İki katlı spor salonunda takım bazında olduğu gibi bireysel bazda sporların da yapıldığı salonlar mevcut olacak. Gençlerimiz bu spor salonumuzda daha güzel şartlarda spor yapma imkanına kavuşacak" diye konuştu.

"Sizin başarılı olduğunuzu görmek bizleri mutlu ediyor. Müsabakalarda yanınızda olamasak da gönlümüz sizinle beraber" diyen Başkan Sandıkçı, Canik Belediyesi olarak genç sporculara olan desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

"Parolamız: Gayret"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın göstermiş olduğu ilgiden mutluluk duyduklarını ifade eden milli sporcular, Avrupa şampiyonalarına katılıp Türkiye'ye madalya kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

7 yıldır judo yaptığını söyleyen 18 yaşındaki Milli sporcu Emir Öz, "Hocamızın tavsiyelerine hep uyup çok çalıştım. Parolamız 'gayret' oldu. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Üniversitede antrenörlük bölümü okuyan Emir Öz, hedefinin Avrupa Şampiyonası'na katılıp derece yapmak, sonrasında da dünya şampiyonasıyla birlikte olimpiyat oyunlarına katılmak olduğunu söyledi.

Judoya 5 yıl önce hocası Barış Özen'in teşvikiyle başladığını söyleyen 14 yaşındaki Ecem Baysu, judo için çok çalıştığını ve hocasının tavsiyelerini titizlikle yerine getirdiğini belirtti. Üniversitede antrenörlük ya da beden eğitimi bölümü okumak istediğini söyleyen Ecem Baysu, genç arkadaşlarına amatör de olsa mutlaka spor yapmalarını tavsiye etti.

Ziyaretin sonunda milli sporcularla birlikte fotoğraf çektiren Başkan İbrahim Sandıkçı, onlara hediyeler verdi. - SAMSUN

Canik'in milli gururları

Canik'in milli gururları

Canik'in milli gururları

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Son dakika haberleri | Anadolu Efes'in eski başantrenörü Dusan Ivkovic 77 yaşında öldü

Son dakika haberleri | Anadolu Efes'in eski başantrenörü Dusan Ivkovic 77 yaşında öldü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Arda Turan
Magazin Gülşen Eser Yenenler Demet Özdemir Berfu Yenenler
Spor Fatih Terim Mesut Özil Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Canik'in milli gururları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:04:38. #1.17#