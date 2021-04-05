Canik ilk mağazasını İstanbul'da açacak

Yerli tabanca üretimi yapan Canik, mağazalaşmaya başlıyor.

Yerli tabanca üretimi yapan Canik, mağazalaşmaya başlıyor. Bu ayın başlarında İstanbul'da açılması planlanan ilk mağazada 450'den fazla silah aksesuarı, taktik ve outdoor mont, pantolon, tişört ve şapka gibi kıyafet ürünleri de satışa sunulacak.

Canik markasıyla dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), Canik Store adıyla mağazalar açmaya hazırlanıyor. Yapılan şirket açıklamasına göre Canik Store'ların ilk mağazası Nisan ayının başında İstanbul'da, ardından Ankara'da ve şirketin üretim merkezi olan Samsun'da devreye girecek.

Mağazada optiklerden kydex tabanca kılıflarına, silah temizlik kitlerinden elektronik atım atış ölçere kadar 450'den fazla silah aksesuarı, taktik ve outdoor montlardan, pantolonlara tişörtlerden şapkalara 120'den fazla kıyafet satışa sunulacak. Canik'in aksesuar markası Mecanik'in ürünleri de mağazada satılacak.

"Müşterilerimiz sürprizlere açık olsun"

Konuyla ilgili görüş veren Samsun Yurt Savunma Perakende Müdürü M. Murat Yaycıoğlu, mağazalarda satılacak mecanik Tekstil ürünlerinin, taktik ve outdoor alanlarında yeni ve farklı teknolojiler ile üretildiğini, bu kapsamda rakiplerine göre daha inovatif ve ihtiyaca yönelik ürünlerle sektörde bambaşka bir yer edineceğine inandığını söyledi. Yaycıoğlu, "Canik Store'larda fiyat odaklı ancak kalitesinden ödün vermeyen tekstil ürünleri satılacak. Yine mağazalarımızda Canik Aksesuar Programı kapsamındaki yaklaşık 450 adet silah aksesuarına müşterilerimiz ulaşabilecek. Bütün bunlara ilave olarak, bambaşka sürprizlerimiz Canik Store'larda misafirlerimizi bekliyor olacak" dedi.

İlk yurt dışı mağazası 2022'de açılacak

2021 yılını üç mağaza ile tamamlamayı amaçlayan Canik, İzmir mağazasını hizmete alıp almayacağı yıl içindeki gelişmelere göre karar verecek. Canik Store'un ilk yurt dışı mağazasının ise 2022 yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta açılması planlanıyor.

Canik tabancaları kişiselleşecek

Verilen bilgilere göre mağazalarda silah konfigürasyonunu yaptırabilecek ve Canik Tech bankolarından tamir ve bakım hizmeti alınabilecek. Mağazalarda Canik tabancaların konfigürasyonunu yapmaya katkı sağlayacak bir 'konfigüratör' ekranı da bulunacak. Kişi silahında neler yapmak istiyorsa önceden tasarlayıp bu ekranda görebilecek. Diğer bir ifadeyle müşteriler, silahının modifikasyonunu yapıp bitmiş halini üç boyutlu ekranda inceleyebilecek. Canik Store, silahını kişiselleştirmek isteyenlere de mağazalarında bu fırsatı sunacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı