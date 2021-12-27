Canik İlçemizde Tübitak 4006 Bilim Fuarı ve Kütüphane Açılışı Gerçekleştirildi - Haberler
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Canik İlçemizde Tübitak 4006 Bilim Fuarı ve Kütüphane Açılışı Gerçekleştirildi

Canik İlçemizde Tübitak 4006 Bilim Fuarı ve Kütüphane Açılışı Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Canik İlçemizde Tübitak 4006 Bilim Fuarı ve Kütüphane Açılışı Gerçekleştirildi.

CANİK, SAMSUN (Habermetre) - Canik İlçemizde Tübitak 4006 Bilim Fuarı ve Kütüphane Açılışı Gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit, Canik Hasköy Ortaokulunu ziyaret etti. Okulda düzenlenen TÜBİTAK 4006 sergisinin açılışını yaptı. Sergilenen projeleri inceledi. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutladı. Akabinde Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında kurulan okul kütüphanesinin açılışını öğrencilerimizle birlikte yaptı.

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