Canik için tarihi adımlar
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Canik için tarihi adımlar

25.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:53
Canik için tarihi adımlar

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik ilçe sınırları içerisinde yapımına başlanan şehir hastanesi inşaat yapım alanında, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, "İlçemiz için tarihi adımlar atılmaya devam ediyor" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik ilçe sınırları içerisinde yapımına başlanan şehir hastanesi inşaat yapım alanında, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, "İlçemiz için tarihi adımlar atılmaya devam ediyor" dedi.

Şehir Hastanesinin Canik için her anlamda büyük önem taşıdığını ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik tarihi için en önemli projelerden biri hayata geçiyor. Her açıdan ilçemiz için büyük anlam taşıyan bu dev hizmet, sadece sağlık alanında değil, ekonomik ve belki de en önemlisi psikolojik açıdan çok büyük bir kazanımdır. Canik hak ettiği ve merkezinde insan olan yatırımları almaya devam ettikçe ilçemiz odak noktası olmaya başlayacaktır. Çalışmalar çok planlı bir şekilde ilerliyor. Projenin ve devletin ilgili bütün kademeleriyle birlikte koordineli bir şekilde devam ediyoruz. Belediyemiz bütün imkanlarıyla her aşamada ve ihtiyaç duyulan her konuda gerekeni yapıyor" diye konuştu.

Gelecek Canik'te

Sandıkçı, bir yanının doğa, bir yanının deniz olduğu tarihi ve coğrafik değerleriyle şehrin ve bölgenin geleceğinin Canik'te olduğunu önemle vurgulayarak, "Bu ilçenin bir ferdi olmaktan her zaman gurur duydum. Bu ilçeye ve en önemlisi bu ilçenin insanına her zaman inandım. Onlarla omuz omuza olmaktan onur duyuyorum. Bu yatırımlar ilçemizde yaşayan her bir birey için büyük önem taşıyor. Şehir Hastanesi hizmet vermek için kapılarını açtığında bu söylediklerimiz çok daha iyi hem anlaşılacak ve görülecektir. Yatırımlar ve projeler devam edecek. Emekle, mücadeleyle ve azimle yolumuzda yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Canik için tarihi adımlar
Canik için tarihi adımlar
Canik için tarihi adımlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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