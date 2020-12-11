Canik'e ISO Kalite Yönetim Belgesi
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Canik'e ISO Kalite Yönetim Belgesi

11.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:37
Canik'e ISO Kalite Yönetim Belgesi

Canik Belediyesi, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarının gereklerine uygun olarak Kalite Yönetim Belgesi aldı.

Canik Belediyesi, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarının gereklerine uygun olarak Kalite Yönetim Belgesi aldı.

Vatandaşa hizmet götürdükleri ve ürettikleri her alanda belli bir kalite standardı olmasına büyük önem verdiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik Belediyesi'nin önceliği vatandaşlarımızın önceliğidir. Halkımız zaten önceliktir, asıl mesele ise onların önceliğini, kendi önceliği haline getirmiş bir belediye yönetim sistemidir. Canik Belediyesi olarak hizmet sunumunda verimliliğin artırılması, kurumda insan kaynakları yönetimi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesinin adına yeni görev alanlarını da kapsayacak ileri kalite yönetim anlayışı doğrultusunda yaptığımız çalışmalar neticesinde aldığımız ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi ilçemize hayırlı olsun" dedi.

"Öncelik Canik halkıdır"

Çağdaş ve sosyal belediyecilik, tarihi- kültürel mirası korumak ve yaşatmak, hizmette kalite, verimlilik ve etkinlik, vatandaş memnuniyeti oluşturmak gibi birçok başlığı ihtiva eden bu belgenin aynı zamanda kurum içi koordinasyon anlamına da geldiğini söyleyen Sandıkçı, "Katılımcılık, tarafsızlık ve hukuka uygunluk bizim için en önemli başlıklardan birkaçıdır. Bütün hizmetlerimizin hoşgörü, sağduyu ve dürüstlük ilkelerine bağlı olarak yapılmasına ise ayrıca büyük önem veriyoruz. Canik Belediyesi'nin tek bir hedefi vardır, halkının önceliklerini ivedilikle çözmek ve geliştirmektir" diye konuştu. - SAMSUN

Canik'e ISO Kalite Yönetim Belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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