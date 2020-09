Canik'e Gençlik Merkezi Canik Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun imzaladığı iş birliği protokolü ile Canik ilçesine Gençlik Merkezi kazandırılıyor.

Canik Belediyesi gerçekleştirdiği girişimlerle 19 Mayıs Yüzme Havuzu'nun yanında inşası tamamlanmış olan binanın Gençlik Merkezi olarak ilçeye kazandırılmasını sağlandı. Daha önce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun kullanımına tahsis edilmesi planlanan binanın Canik Belediyesi'nin girişimleri ve tarafların anlaşarak imzaladıkları protokol ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da onay vermesinin ardından Gençlik Merkezi olarak kullanılması kararlaştırıldı.

Ortak akıl vurgusu

Canik ilçesinin eğitim, sosyal, kültürel ve sportif yapısını çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Öncelikle girişimlerimize olumlu yaklaşan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet M. Kasapoğlu'na, AK Parti Samsun Milletvekillerimize, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsmail Kasapoğlu'na, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımız Şener Aydın'a, teşekkür ediyorum. Bahsi geçen alan millet bahçesi, yüzme havuzu ve spor salonunu içinde barındırın bir alan. Gençlik Merkezi'nin tam da böyle bir yerde olması gerektiğini düşündük. Bu fikirden hareketle taraflarla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Samsun'umuzun gençlik merkezi olmayan tek ilçesiydik. Hamdolsun hazırlamış olduğumuz dosyayı taraflarla paylaşınca onlar da burasının Gençlik Merkezi olmasının daha doğru olacağı kanaatine vardılar. Bu şekliyle imzalanan bir protokol ile herkesin yükümlülükleri belli oldu. Biz hemen üzerimize düşeni yapmaya başladık. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na tahsis edilecek alanın yapımını bitirmek üzereyiz. Gençlik merkezindeki hazırlıklar da son aşamaya geldi. Spor ve eğitimin bir arada olduğu gençlerimizin her türlü sportif, sanatsal, kültürel aktiviteleri gerçekleştirebileceği bir tesisi ilçemize kazandırmış olduk. Ortak akıl ile hareket etmek önemli. Kurumlar arası diyaloğu güçlü tutmak ve her an istişare halinde olmak önemli. Neticede kazanan Canik oluyor. Biz sadece sorumluluk alanlarımızla ilgili koşturmuyoruz bunun dışında da Canik'in tüm sorunu bizim sorunumuz. Bu anlayışla atılması gereken adımlarla ilgili tüm kurumlarımıza yardımcı oluyoruz. Birlikte hareket etmeyi öneriyoruz. Neticeyi de alıyoruz hamdolsun. Gençlik merkezimiz Canik ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - SAMSUN

