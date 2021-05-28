Canik Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde düşmenin kaldırılmasını talep etti
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Canik Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde düşmenin kaldırılmasını talep etti

Canik Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde düşmenin kaldırılmasını talep etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen Samsun Canik Belediyespor, ligden düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen Samsun Canik Belediyespor, ligden düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Kulüp Başkanı Zafer Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, ligden düşmenin kaldırılması için Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) başvuruda bulunduklarını belirtti.

Ekonomik sorunlar ve Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçirdiklerini aktaran Şimşek, şöyle devam etti:

"Ligde oynanan 26 müsabakanın tamamına çıktık ve onurlu mücadelemizi yaptık. Sonuçta 1 galibiyetle sonuncu takım olduk. Bu süreçteki eksikliklerin, sorunların tek taraflı sorumlusunun kulübümüz olmadığını düşünmekteyiz. Pandemi sürecinde bütün takımlar birçok sorunla karşılaştı. Bazı takımların sporcuları testleri pozitif çıktığından 14 gün sahaya giremedi. Seyircisiz müsabakalar oynandığından seyirci desteği ve geliri elde edilemedi. Biz de bu süreç nedeniyle bütün müsabakalara çıkıp mücadele etme başarısını gösteren takımların ligden düşürülmemesi talepli Türkiye Basketbol Federasyonuna dilekçe gönderdik. Yönetim kurulumuzun değerlendirip bu sene liglerden düşmeyi kaldırmasını bekliyoruz."

Şimşek, kulübün adını da Samsun Basketbol İhtisas Spor Kulübü olarak değiştirdiklerini anlatarak, "Kulübümüz 2021-2022 sezonundan itibaren basketbol liglerinde Samsun Basketbol İhtisas Spor Kulübü olarak mücadele edecektir. Değişiklik Valilik tarafından onaylandı. Türkiye Basketbol Federasyonuna da bildirildi. Sosyal sorumluluk gereği kadın sporuna destek olmak isteyen sponsor kişi ve kuruluşlardan destek beklemekteyiz. Takımın adında değişiklik yaparak takımın şehrin ortak paydası hususunu vurgulamak istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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