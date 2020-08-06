Canik Belediyesinden üniversite tercihi yapacak adaylara "tercih danışmanlığı" desteği
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Canik Belediyesinden üniversite tercihi yapacak adaylara "tercih danışmanlığı" desteği

Canik Belediyesi, üniversite tercihi yapacak adaylara tercih danışmanlık hizmetinin verileceği "Tercih Danışma Merkezleri" oluşturdu.

Canik Belediyesinden üniversite tercihi yapacak adaylara
06.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:30

Canik Belediyesi, üniversite tercihi yapacak adaylara tercih danışmanlık hizmetinin verileceği "Tercih Danışma Merkezleri" oluşturdu.

Canik Belediyesi, gençlerin üniversite tercihleri konusunda yardımcı olabilmek için Mevlana eğitim ve Yaşam Kampüsü, Canik Kültür Merkezi ve Zübeyde Hanım Konağı'nda oluşturulan tercih danışma merkezleri ile ücretsiz olarak üniversite rehberlik ve danışmanlık hizmeti verecek.

Tercih danışma merkezleri, tercih dönemi olan 6-14 Ağustos tarihlerinde mesai saatleri içinde faaliyet gösterecek.

Öğrencilerin puanları doğrultusunda en doğru seçimi yapmaları için rehber eğitimciler eşliğinde girebilecekleri okullar ve bölümler, okulların ve programların kontenjanları, öğrencinin genel puanı, yüzdelik dilimi gibi konular üzerinde durularak, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri, sevdiği meslek alanları da dikkate alınarak bilgisayar destekli otomasyon programlarıyla tercih listeleri oluşturulacak.

Gençlerin tercihlerini bilinçli yaparak geleceklerine yön vermelerine katkıda bulunmak için tercih danışma merkezi oluşturduklarını ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, yapacakları tercih ile geleceklerine yön verecekler. Bizler de gençlere yol göstermek ve tercihlerinde yardımcı olmak amacıyla bu merkezlerimizi oluşturduk. Öğrencilerimize bilgisayar desteği sunularak hem EBA üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının online olarak gerçekleştirdiği sistemden istifade edilecek hem de rehber eğitmenler eşliğinde yol gösterici, ufuk açıcı önerilerde bulunulacak. Çocuklarımızın tercih yaparken en çok zorlandıkları şey aile ve çevre baskısı. Hayatın gerçekleri ile gelecekten beklentimiz konusunda dengeli bir yaklaşım içinde olunmalı. Gönül ister ki her kardeşimiz gelecekte yapmaktan mutlu olacağı bir meslek sahibi olsun."

Kaynak: AA

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