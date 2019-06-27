Canik Belediyesinden taziye çadırı uygulaması

Canik Belediyesi, yakınını kaybeden vatandaşların en acılı ve çaresiz anlarında sıkıntı yaşamamaları için cenaze sahiplerine destek amacıyla taziye çadırı kuruyor.

İnsan odaklı sosyal belediyecilik örneği sergileyen Canik Belediyesi, doğumundan ölümüne vatandaşların her önemli anında yanında oluyor. Canik Belediyesi cenaze hizmetleri bünyesine kattıkları 2 adet taziye çadırıyla hizmet ağını genişletecek.

Cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere aldığı 40 metrekare kullanım alanı olan ve 3 dakikada kurulabilen taziye çadırını inceleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, cenaze merasimlerinde yaşanan sıkıntıları gidermek maksadıyla taziye çadırlarını tedarik ettiklerini söyledi.

"Vatandaşımızın zor gününde yanındayız"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İnsanoğlu için yakınını kaybetmek, yaşanan en acı duygulardan biridir. İnsan o acılı anında yapılması gerekenler noktasında acziyet yaşayabiliyor, eli ayağı birbirine karışabiliyor. İşte biz bu durumda Belediye olarak devreye girelim istiyoruz. Cenaze sahibi ailelerimiz yazın sıcak, kışın soğuk ve yağışlı havalarda evlerin yetersiz kalması nedeniyle zor durumda kalabiliyor. Halkımıza yardımcı olabilmek adına, bu uygulamanın eksikliği ile ilgili bazı talepler aldık. Böyle bir ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Bu ihtiyacı gidermek için de harekete geçerek cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere kış ve yaz aylarına mukavemetli 40 m2 genişliğinde 2 adet taziye çadırı alarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Cenaze sahibi acısını yaşasın geri kalan işleri biz yapalım istiyoruz. Çünkü acılar paylaşıldıkça azalır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA