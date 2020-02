Canik Belediyesinden personele Samsunspor izni

17.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:24

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, mesai saatine denk gelen Samsunspor – Amed Sportif Faaliyetler maçı için karşılaşmayı izlemek isteyen personele izin verecek.



Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Yılport Samsunspor – Amed Sportif Faaliyetler maçının hafta içi mesai saatine denk gelmesi nedeniyle maça gitmek isteyen personele izin vererek jest yaptı.



Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Samsunspor'un mücadelesinde her şekilde yanında yer alınması gerektiğini belirten Başkan Sandıkçı, Çarşamba günü saat 13.30'da bütün Samsun halkını maça davet ederken, maçın başlama saatinin mesai saatine denk gelmesi nedeniyle Canik Belediyesi personellerinden belediye çalışmalarını aksatmayacak şekilde maça gitmek isteyenlerin yarım gün izinli sayılacağını belirtti.



Ulusal ve Uluslararası her alanda Samsun'un tanıtımına katkı sağlayacak Samsunspor'a her alanda tam destek hep destek olma gayreti içerisinde olacaklarını belirten Sandıkçı, "Hedefi Süper Lig olan şehrimizin takımına hep birlikte destek olmalıyız. Takımımızın Süper Lig'de olmasının şehrimize katkısı da büyük olacaktır. Çünkü Samsunsporumuzun Süper Lig'de olması hem sosyal hayatı canlandıracağı gibi, şehrimizin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine de canlılık getirecektir. Bu yüzden şehrimizin en büyük tanıtım yüzü ve markası olan Yılport Samsunspor'a her platformda destek vermeliyiz. Samsun halkını bu önemli müsabakaya davet ediyorum" dedi. - SAMSUN

