Canik Belediyesinden "Canik Basket" açıklaması

Canik Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Samsun Canik Belediye ile resmi bir bağlarının bulunmadığını bildirdi.

Canik Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Samsun Canik Belediye ile resmi bir bağlarının bulunmadığını bildirdi.

Canik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kulübün adının Canik Basket olduğu belirtilerek, "Canik Basket Kulübü'nün Canik Belediyemizle organik ya da inorganik, resmi ya da gayri resmi herhangi bir bağı bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Bahsi geçen basketbol takımının adının "Canik Basket" olduğu, "Canik Belediye Basket"in yanlı= yazım olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Canik Belediyesinin halihazırda süper ligde bir basketbol takımı yoktur. Söz konusu takım belediyemizden ya da belediyemize bağlı iştiraklerden bağımsız bir derneğe aittir. İlgili spor kulübüne belediye ibaresini kullanmamaları yönünde gerekli ihtarlar yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş