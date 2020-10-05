Canik Belediyesinden "Canik Basket" açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Canik Belediyesinden "Canik Basket" açıklaması

05.10.2020 16:59 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:02
Canik Belediyesinden

Canik Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Samsun Canik Belediye ile resmi bir bağlarının bulunmadığını bildirdi.

Canik Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Samsun Canik Belediye ile resmi bir bağlarının bulunmadığını bildirdi.

Canik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kulübün adının Canik Basket olduğu belirtilerek, "Canik Basket Kulübü'nün Canik Belediyemizle organik ya da inorganik, resmi ya da gayri resmi herhangi bir bağı bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Bahsi geçen basketbol takımının adının "Canik Basket" olduğu, "Canik Belediye Basket"in yanlı= yazım olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Canik Belediyesinin halihazırda süper ligde bir basketbol takımı yoktur. Söz konusu takım belediyemizden ya da belediyemize bağlı iştiraklerden bağımsız bir derneğe aittir. İlgili spor kulübüne belediye ibaresini kullanmamaları yönünde gerekli ihtarlar yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Abdulhekin Ayhan Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Reis Çelik Ali Sürmeli Aslıhan Doğan Özge Özpirinçci
Spor Samatta Erol Bulut Gökhan Töre Gökhan Gönül Steven Gerrard
Daha Fazla Rusya Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Canik Belediyesinden "Canik Basket" açıklaması - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 17:24:52. #1.15#
title