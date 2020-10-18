Canik Belediyesinden 29 Ekim etkinliği

Canik Belediyesi, Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümünde "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" temalı şiir, kompozisyon ve resim etkinliği düzenliyor.

Canik Belediyesi, Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümünde "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" temalı şiir, kompozisyon ve resim etkinliği düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üç farklı kategoride yapılacak etkinliğe katılım sağlayan öğrenciler hediyelerle ödüllendirilecek.

Etkinliğe, 1- 4. sınıflar resim, 5 - 8. sınıflar şiir yazma ve okuma, 9.-12. sınıflar da yazdıkları kompozisyonlarla katılacak.

"Senin gözünden Cumhuriyet" temalı etkinlikler için başvurular şahsen veya Canik Belediyesinin veya Canik Belediye Başkanının sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilebilecek.

Etkinliğin son başvuru tarihi ise dikkat çekici olması ve farkındalık oluşturması açısından 29 Ekim olarak belirlendi.

Her yaştan çocuğu etkinliklere katılmaya davet eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı "Türk milleti, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurulamayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. Bu önemli günü çocuklarımızın bakış açısıyla yansıtmak ve yaşamak istiyoruz Tüm çocuklarımızın katılımını bekliyoruz. Katılım sağlayan her bir çocuğumuzu çeşitli hediyelerle mutlu etmeye çalışacağız." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun