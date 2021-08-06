Canik Belediyesi Yaz Spor Okulları
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Canik Belediyesi Yaz Spor Okulları

Canik Belediyesi Yaz Spor Okulları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Canik'te çocuklar yaz tatili boyunca farklı branşlarda spor yapma imkanı buluyor.

Canik'te çocuklar yaz tatili boyunca farklı branşlarda spor yapma imkanı buluyor.

Canik Belediyesi tarafından "Haydi Canik Spora" sloganıyla 18 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 7-14 yaş grubuna yönelik ücretsiz spor kurslarıyla çocuklara pek çok branşta spor yapma imkanı sağlanıyor. Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde 200'e yakın öğrencinin ücretsiz eğitim aldığı Yaz Spor Okulları sayesinde 9 farklı spor dalında genç sporcular yetişiyor. Pandemi süresince evde kalıp spor yapma imkanı bulamayan çocukların sosyalleşmesi amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları'na katılan sporcular; basketbol, futbol, güreş, judo, boks, tekvando, muay thai, kick boks, wushu dalında eğitim almaya devam ediyor.

Yaz dönemi sonrasında da devam edecek kurslarla spor hayatını sürdürmeyi hedefleyen gençlere Canik Belediyesi tarafından lisanslı sporcu olma imkanı tanınıyor. Takım ve bireysel sporlar bazında pek çok başarı serüveni bulunan Canik Belediyesi'nin Türkiye'deki ilçeler arasındaki başarı sıralamasında birinci sırada yer aldığı belirtildi.

Türkiye, Avrupa ve Olimpiyat Şampiyonası'nda şampiyonluk ve dereceler kazanan Canik Belediyesi sporcularının 2019 Haziran ayı itibariyle toplam müsabakalarda 20'ye yakın madalya kazandığı ifade edildi. Canik Belediyesi antrenörleri eşliğinde antrenmanlara devam eden milli sporcuların önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Avrupa ve Dünya Şampiyonası müsabakalarına katılacağı bildirildi. Canik'te genç nüfusun yoğunlukta olduğuna vurgu yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlerin daha iyi şartlarda spor yapmalarını sağlamak için ilçeye yeni spor kompleksleri kazandırdıklarını söyledi.

Genç sporcuların başarılarından gurur duyduğunu dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik'te mevcut spor salonunun iki katı büyüklüğünde bir spor merkezini 2022 yılı sonuna kadar ilçeye kazandıracaklarını kaydetti. - SAMSUN

Canik Belediyesi Yaz Spor Okulları
Canik Belediyesi Yaz Spor Okulları
Canik Belediyesi Yaz Spor Okulları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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