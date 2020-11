Canik Belediyesi'nden "son vaka" projesi

Kovid-19 virüsünün etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren ortaya koyduğu etkin önlem ve mücadele ile ön plana çıkan Canik Belediyesi, "son vaka" başlığı altında hızla tırmanışa geçen virüsle mücadele için yeni bir dönem başlatarak, belediyede 'Kovid-19 Mücadele ve Destek Birimi' kurdu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, pandemi sürecinde; sokakların anti bakteriyel suyla yıkanması, yasak sürecinde destek isteyen bütün vatandaşların evlerine ulaşılması, fırınların ve pazar yerlerinin aralıksız denetlenmesi, maske üretimi, dağıtımı, gıda yardımı, filyasyon destek, çocuklar ve yaşlılar için özel önlemlerin de içinde olduğu birçok başlık altında çok önemli bir mücadele yürütüldüğünü söyledi. Başkan Sandıkçı, "Virüs yasakların bitmesiyle birlikte tırmanışa geçti. Yani, yasaklar bitti ama virüs bitmedi. Canik Belediyesi olarak mücadelemizi daha güçlü hale getirmek için belediyemizde Kovid-19 sorumlusu oluşturmaya karar verdik. Canik Belediyesi 'Kovid-19 Mücadele ve Destek Birimi' hem personelimizin hem de halkımızın hizmetinde olacak" dedi.

"Son vaka günü gelene kadar"

Pandemi sürecinin başında yasakların olduğu dönemde ve sonrasında meseleye, hiçbir konu bir candan daha değerli değildir anlayışı ile baktıklarını vurgulayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kovid-19 virüsü hayatımıza girdiği andan itibaren ne gecemiz oldu ne de gündüzümüz. Tek bir an bile durmadık. Hem vatandaşlarımızın hem de sağlık çalışanlarımızın yanında olduk. Her anımız milletimiz bu süreci en az hasarla nasıl atlatır diyerek çalışarak geçirdik. Tedbirler, etkinlikler, destek, yardım ve birçok önlemi eksiksiz yapmaya gayret ettik ve ediyoruz. Ancak son zamanlarda hızla tırmanışa geçen virüs nedeniyle 'son vaka' başlıklı yeni bir aktif mücadele dönemi başlatma kararı aldık. Bu süreci bir proje kararlığıyla her şey normale dönene kadar devam ettireceğiz" diye konuştu.

Kovid-19 mücadele ve destek birimi

Canik Belediyesi'nin süreç başladığı andan bu güne kadar pandemi ile ilgili mücadelesini aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Sandıkçı, "Devletimiz, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bütün birimleri ile dünyanın takdir ettiği ve kendi şartlarını sonuna kadar zorlayan bir süreci halen daha sürdürmektedir. İşte tam da bu noktada biz, son vaka günü gelene kadar bu önemli mücadeleye katkımızı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. İlk olarak belediyemizde konuyla ilgili aktif olarak yapılan bütün çalışmaları denetlemesi ve geliştirmesi için bir sorumlu kişi olması kararı aldık. Canik Belediyesi'nde artık Kovid-19 ve pandemi sorumlusu olacak. Son vaka görülene kadar, bu virüs hayatımıza yeni girmiş gibi mücadelemize olanca gücüyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

