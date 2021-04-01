Canik Belediyesinden okullara maske desteği
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Canik Belediyesinden okullara maske desteği

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Canik Belediyesinden okullara maske desteği

Canik Belediyesi, okullarda yaptığı dezenfeksiyon, temizlik ve hijyen çalışmalarının ardından öğretmen ve öğrencilere maske dağıtımı yaparak salgınla mücadeleye destek veriyor.

Canik Belediyesi, okullarda yaptığı dezenfeksiyon, temizlik ve hijyen çalışmalarının ardından öğretmen ve öğrencilere maske dağıtımı yaparak salgınla mücadeleye destek veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelindeki okullara 50 bin maske dağıtımı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

Sandıkçı, "Hastalığın ülkemizde görüldüğü andan itibaren salgının önlenmesine yönelik mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. İlçemiz genelinde sokaklarımızın antibakteriyel sabunlu suyla yıkanması, tüm ortak kullanım alanlarına dezenfeksiyon işlemleri, kamu kurumlarımızın dezenfeksiyon işlemleriyle birlikte, marketlerde, pazar yerlerimizde denetimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çok yakın zamanda salgından kurtulacaklarına inandıklarını belirten Sandıkçı, "Bölgemizdeki okullarımız bir program dahilinde öğrencilerimizin sağlığı için dezenfekte ediliyor. İlçemiz genelinde uyguladığımız maske dağıtımını okullarımızda da öğretmen ve öğrencilerimizin de salgından korunmaları için, sağlıklı bir şekilde eğitimlerini almaları için uyguluyoruz. " açıklamasında bulundu.

Canik Belediyesinden okullara maske desteği
Canik Belediyesinden okullara maske desteği
Canik Belediyesinden okullara maske desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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