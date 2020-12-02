Canik Belediyesi'nden engelli vatandaşlara akülü araba dağıtımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Canik Belediyesi'nden engelli vatandaşlara akülü araba dağıtımı

02.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:12
Canik Belediyesi'nden engelli vatandaşlara akülü araba dağıtımı

Canik Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Canik ilçesinde ikamet eden 50 engelli vatandaşa akülü araç hediyesinde bulundu.

Canik Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Canik ilçesinde ikamet eden 50 engelli vatandaşa akülü araç hediyesinde bulundu.

Nefes alıp veren her canlının birer engelli adayı olduğunun bilincinde olması gerektiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Bütün çabamız, gayretimiz engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak, onların hayatını kolaylaştırmak içindir. Esas engelin sevgisizlik olduğunu, en büyük engelin yüreklerde ve zihinlerde olduğunu onlar bizlere kanıtlıyorlar. Bu amaçla 'Hayata Engel Yok' projemiz kapsamında geçen sene kapalı spor salonunda gerçekleştirdiğimiz organizasyonla 85 kardeşimizi akülü engelli araçlarıyla buluşturmuştuk. Bu sene pandemi nedeniyle bir tören organizasyonu yapmadık. Kardeşlerimizi tek tek evlerinde ziyaret ederek 50 vatandaşımızı araçlarıyla buluşturduk. Engellilik görmemek, duymamak ya da başka bir fonksiyon kaybı değildir. Asıl engel yüreklerdedir. En büyük engel sevgisizliktir" dedi.

"Her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız"

Bunlar da ilginizi çekebilir

Salgının merkez üssünde virüs kontrolden çıktı! Dakikada iki kişi hayatını kaybediyor
Salgının merkez üssünde virüs kontrolden çıktı! Dakikada iki kişi hayatını kaybediyor
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı

Engellilere yönelik projelere devam edeceklerini vurgulayan Başkan Sandıkçı, "Bu vesile ile tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Bu özel günler toplumsal farkındalığı artırması açısından önem arz ediyor. Milletimiz zaten bu konularda yeterince duyarlı. Biz herhangi bir aralık değil her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Bunu da laf ile değil icraat ile ortaya koyuyoruz. Bu manada akülü engelli araç dağıtımlarımız devam edecek. Yine bu şekilde pandemi tedbirlerine riayet ederek vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret edip araçlarını teslim edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Canik Belediyesi'nden engelli vatandaşlara akülü araba dağıtımı
Canik Belediyesi'nden engelli vatandaşlara akülü araba dağıtımı
Canik Belediyesi'nden engelli vatandaşlara akülü araba dağıtımı
Canik Belediyesi'nden engelli vatandaşlara akülü araba dağıtımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Engelli bireylere 4 senede 11 bin 123 medikal malzeme dağıtımı
Engelli bireylere 4 senede 11 bin 123 medikal malzeme dağıtımı
Başkan Cemil Deveci: 'Karantinadaki Atakumlulara yemek desteği devam edecek'- Atakum Belediyesi karantinadaki vatandaşlara yemek desteğine başladı
Başkan Cemil Deveci: "Karantinadaki Atakumlulara yemek desteği devam edecek"- Atakum Belediyesi karantinadaki vatandaşlara yemek desteğine başladı
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır
Magazin Beyonce Enes Batur İbrahim Tatlıses Diego Armando Maradona
Spor Falcao Fuat Çapa Ersun Yanal Caner Erkin Şenol Güneş
Tüm Haberler Rusya Aralık Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Canik Belediyesi'nden engelli vatandaşlara akülü araba dağıtımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 16:13:20. #1.15#
title