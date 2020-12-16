Canik Belediyesi'nden çocuklar ve gençlere hediye
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Canik Belediyesi'nden çocuklar ve gençlere hediye

16.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:33
Canik Belediyesi'nden çocuklar ve gençlere hediye

Canik Belediyesi pandemi süresince çocuklar ve gençleri sosyal aktivite alanında tutabilmek için hayata geçirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

Canik Belediyesi pandemi süresince çocuklar ve gençleri sosyal aktivite alanında tutabilmek için hayata geçirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Resim yapan, şarkı söyleyen ve şiir okuyan çocuklar ve gençlere canlı yayında yapılacak kura ile hediyeler dağıtacak.

Salgın en çok çocukları etkilediğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Yaklaşık bir yıldır çocuklarımızın üzerinde büyük bir baskı var. Kimi zaman anne babasına dahi sarılamayan çocuklar, yaşlarının gereği olan hemen hemen her şeyden mahrum kaldılar. Bu onları hem fiziki, hem psikolojik olarak olumsuz yönde etkiledi. Canik Belediyesi olarak, bu süreç zarfı içinde birçok etkinlik yaparak onların yüzünü biraz olsun güldürmeye çalıştık. Biraz olsun çocukluklarını yaşayarak içinde bulundukları durumdan farklı bir zaman diliminde olmalarını istedik. Yeni yılın onlara umut olması, her şeyin güzel olacağına dair düşüncelerin filizlenmesi için yaptığımız bu etkinliğe bütün Canikli çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

Pandeminin en çok etkilediği bir diğer kesim ise gençler olduğunu önemle vurgulayan Başkan Sandıkçı, "Gençler bu zor zamanların gizli kahramanları. Yaklaşık bir yıldır kendilerinden çok annelerini, büyüklerini ve toplumu düşünerek kendilerini izole ettiler. Yaşamlarından, enerjilerinden ve belki de en önemlisi hayallerinden ödün verdiler. Bu duygu ve düşünceler ışığında onlar içinde çok önemli hazırlıklar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar ve gençler artık yarınlarımızı değil, bugünlerimizi temsil ediyorlar. Onlara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Onların da bizlere. Bu zor virajı hep birlikte geçeceğiz. Bu etkinliğimiz gençlerimizle birlikte çok daha güzel olacaktır" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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