Canik Belediyesi engelli kadının akülü araç isteği yerine getirdi

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan felçli kadının akülü araç isteği, Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından yerine getirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçirdiği kaza sonucu belden aşağısı felçli kalan D.A, akülü araç isteğini Canik Belediyesine iletti.

Belediye Başkanı Sandıkçı'nın talimatı üzerine alınan akülü tekerlekli sandalye, engelli kadına teslim edildi.

Sandıkçı, darda kalan herkesin yanında olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Gerçekten mağdur olan, darda olan kim varsa istisnasız yanındayız. Engellilerimiz ve ihtiyaç sahibi kim varsa göreve geldiğimiz günden bu yana yanlarında olduk." ifadesini kullandı.

Ekiplerin mahalle mahalle ihtiyaç sahibi aradığını anlatan Sandıkçı, "Olur da gözden kaçar diye, 'Komşunun Sesi Ol' diye bir çağrı yayınladık. Ne ilçemizde ne de şehrimizde 'Dardayım' diyene sırtımızı çevirdik. Hiçbir anne, 'Yemek yok' diye ağlamasın, hiçbir evladımız aç yatağa girmesin diye aşevimizi tek bir gün durdurmadık. Biz Canik'in her şeyini dert edindik." açıklamasında bulundu.

Sandıkçı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 50 akülü araç dağıttıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Gerçekten ihtiyaç sahibi kim varsa kenarından ucundan değil, sonuna kadar yanlarındayım. İlgili birimlerimiz başta olmak üzere bütün mesai arkadaşlarıma, 'Canik Belediyesinde en büyük öncelik vatandaşımızdır, onların içinde ise öncelikli olan darda, garip olan, engelli olan kardeşlerimizdir' diye talimatımı çok açık şekilde vermiş biriyim. İhtiyacı olan herkese tekrar sesleniyorum. Canik Belediyesi sizlerin emrindedir. Biz gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için her yolu deniyoruz. Ulaşamadığımız insanlar var ise yakınları, komşuları ve bilgi sahibi olanların bize ulaşmasını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü