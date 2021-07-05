Canik Belediyesi başpehlivanı yeniden Kırkpınar yolunda
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Canik Belediyesi başpehlivanı yeniden Kırkpınar yolunda

Canik Belediyesi başpehlivanı yeniden Kırkpınar yolunda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak Canik Belediyesi güreşçisi Başpehlivan Recep Taslak'ı makamında kabul ederek başarılar diledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak Canik Belediyesi güreşçisi Başpehlivan Recep Taslak'ı makamında kabul ederek başarılar diledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu yıl 9-10 ve 11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak üzere Edirne'ye gidecek Canik Belediyesi güreşçisi Kırkpınar Başpehlivanı Recep Taslak'ı makamında ağırladı.

Samsun'un dünyaca ünlü güreşçi Yaşar Doğu gibi pek çok değerli sporcu yetiştirdiğini dile getiren Başkan Sandıkçı, Kırkpınar Başpehlivanı Recep Taslak'ı ve Dünya Şampiyonu güreşçi Ömer Faruk Taslak'ın Canik'te yetiştiğine vurgu yaptı.

Canik'in genç nüfus oranının yüksek olduğuna değinen Başkan Sandıkçı, Canik'te gençlerin spora yönelmesi için önemli projelere imza attıklarını belirtti.

500 kişilik seyirci kapasiteli dev bir spor kompleksini 2022 tarihine kadar Canik ilçesine kazandıracaklarına değinen Başkan Sandıkçı, geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

"Yol, köprü, park bahçe yapmak elbette gerekli ama bunlara değer verecek eğitimli gençler yetiştirmek hepsinden çok daha kıymetlidir" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, sporun gençlerin eğitiminde büyük önemi olduğuna vurgu yaptı.

Güreşin ata sporumuz olduğunu söyleyen Kırkpınar Başpehlivanı Recep Taslak, günümüze kadar uzanan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi öneminden söz etti. "Kırkpınar, tarihte iki kardeşin güreş tutup yenişemedikleri efsanevi bir yerdir" diyen Recep Taslak, "Kırkpınar'ın kültürümüzde çok büyük bir önemi vardır. Osmanlı'da askerin her zaman savaşa hazırlıklı olması için güreş yapılırdı. Güreş yapmak bize Peygamber Efendimizin mirasıdır. O yüzden çayırlarda salavatlar eşliğinde güreşler başlar" şeklinde konuştu.

Hasan Doğan Spor Salonu'nda diğer Kırkpınar başpehlivanlarından Şaban Yılmaz ve Özcan Yılmaz ile bir ay süren kamp programından yeni çıkan Başpehlivan Recep Taslak, Edirne'ye yola çıkmak üzere Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile vedalaştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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