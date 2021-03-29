Canik Belediyesi 12 bin kilometre yol açtı

Bugüne kadar 12 bin kilometre yol açtıklarını söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Ulaşım noktasında bölgemizin gelişmesi, kalkınması ve ilçe insanımızın yaşam şartlarının kolaylaşması için daha çok koşacak, daha çok yorulacağız" dedi.

Bugüne kadar 12 bin kilometre yol açtıklarını söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Ulaşım noktasında bölgemizin gelişmesi, kalkınması ve ilçe insanımızın yaşam şartlarının kolaylaşması için daha çok koşacak, daha çok yorulacağız" dedi.

Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir yanında yol açma ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte yeni yol açma çalışmalarını hızlandıran ekipler ilçe genelinde bugüne kadar 12 bin metre yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaları yakından takip eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçe insanımızın ihtiyaçları doğrultusunda yeni yol açma ve yol genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Yol yapım ekiplerimiz kış şartlarında zor şartlarda dahi çalışmalarını sürdürdüler. Kış aylarından çıktığımız bu günlerde, kış şartlarından etkilenen yollarımızın onarımlarıyla birlikte, özelikle yeni yerleşim alanlarında yol açmak, dar olan yolları genişletme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür göreve başladığımız günden bu yana 12 bin metre civarında yol açma çalışması gerçekleştirdik. Bütün bu çalışmalarımızı Büyükşehir Belediyemizle birlikte koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyorum. İlçe insanımıza söz verdiğimiz gibi, onların yaşamlarını kolaylaştırmak için bize durmak yakışmaz. Daha güzel bir Canik için, koşmaya, yorulmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı