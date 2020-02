Canik Belediye Meclisinden Yunan vekile sert tepki

03.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:56

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kirli elleriyle bayrağımıza saldıran mahlük, al sancağımızın asaletini ve gücünü tarihte olduğu gibi bugün de baktığı her yerde görecektir. Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir" dedi.



Canik Belediye Meclisi, Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı başkanlığında 2020 Yılı Şubat Dönemi 2. Birleşim 1. Oturumu'nu gerçekleştirdi. Başkan Sandıkçı, beş gündem ve iki gündem dışı maddelerinin görüşüldüğü toplantının sonuçları itibarıyla hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.



Başkan İbrahim Sandıkçı, gündem maddelerine geçilmeden önce İdlip'te rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde şehit olan 1'i sivil 6 kişiye Allah'tan rahmet ve yaralı askerlere acil şifalar diledi. Bundan önceki ve şimdiki şehitler adına saygı duruşunda bulunuldu. Geçen hafta içerisinde Yunan parlamenterin Türk bayrağına yaptığı aşağılık harekete karşı İstiklal Marşı okundu.



Canik Belediyesi meclis toplantısında, Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda Yunanistan AP Milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tüm ülkede olduğu gibi Canik Belediye Meclisinden de büyük tepki geldi. Başkan Sandıkçı, belediye olarak Yunan parlamenterin bayrağa yaptığı alçakça hareketi şiddetle kınadıklarını belirtti. Belediye tarafından hazırlanan Yunan parlamenteri kınama metni AK Parti Belediye Meclis Üyesi Sefa Özdemir tarafından okundu.



Bildiride şu ifadelere yer verildi:



"Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Loannis Lagos, meclis kürsüsünde göçmenleri Yunanistan'a gönderdiğimiz iddiasıyla hem haddini aşarak hem de uluslararası hukuk kuralarını hiçe sayarak ırkçı ve saygısız bir tavırla şanlı Türk Bayrağını yırtmak gibi aptalca bir eylem gerçekleştirmiştir. Canik Belediyemiz Meclis Salonundan Avrupa'nın şımarık çocuğuna sesleniyoruz.



Kirli elleriyle bayrağımıza saldıran mahlük, al sancağımızın asaletini ve gücünü tarihte olduğu gibi bugünde baktığı her yerde görecektir. Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Bu saygısızca zihniyet yok olmaya mahkümdur. Ancak şanlı Türk bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecektir. Buradan çağrımızdır. Avrupa Parlamentosu bu şarlatan palyaço için gereğini yapmalı ve kendisini mümkün olan en ağır ceza ile cezalandırmalıdır. Aksi takdirde kan dökmeyi sevmeyen bir millet olarak söz konusu vatan olduğunda söz konusu Bayrak olduğunda dünyanın şah damarını kesebilecek kabiliyet ve güçte olduğumuzu kendilerine hatırlatmaktan imtina etmeyiz. Canik Belediye Meclisi olarak şereften, haysiyetten nasibini almamış bu aşağılık milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Kendilerine şanlı ordumuzun kahraman neferleriyle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Eylül 1922 tarihinde İzmir'de Yunanlıları denize döktükten sonra teslim almaya gittiği hükümet binasının önündeki merdivenlere serilen, yüzlerce masum vatandaşımızın katili olan Yunanlıların bayrağını çiğnemeyi reddedip 'her ne olursa olsun bayrak bir milletin onurudur, çiğnenmez' diyerek yerden kaldırttığını hatırlatıyor ve tarih kitaplarını biraz karıştırarak geçmişte milletimizin değerlerine karşı böylesi eylemlerde bulunan alçakların sonunun ne olduğunu öğrenmesini diliyoruz. Aksi takdirde istiklalimizin sembolü olan bayrağımıza karşı işlenen bu nefret suçu karşısında Türk'ün tokadı tüm dünyayı sallamaya yetecek güçtedir."



Kınama metni Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiiriyle sonlandırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA