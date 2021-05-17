Canik Belediye Meclisi'nden Filistin'e destek
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Canik Belediye Meclisi'nden Filistin'e destek

Canik Belediye Meclisi'nden Filistin'e destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Canik Belediye Meclisi, bu ayki huzur hakkı ödeneklerini ilaç yardımı ve insani yardım olarak Filistin'e bağışlama kararı aldı.

Canik Belediye Meclisi, bu ayki huzur hakkı ödeneklerini ilaç yardımı ve insani yardım olarak Filistin'e bağışlama kararı aldı.

Canik Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı olağan toplantısında gündem dışı madde olarak İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları ele alındı. Toplantıya başkanlık eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı açılış konuşmasının ardından Filistin'de yaşanan insanlık dramına değindi.

Başkan Sandıkçı konuşmasında, "Bu bayram buruk geçti. İsrail'in Kadir gecesi öncesi Kudüs ve Filistin halkına yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle bayramı hüzünlü geçirdik. Bayramın dünyada akan kanın durması ve Müslümanların birliğine vesile olmasını diliyorum. Filistin'de şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum" dedi. Ardından Belediye Meclisi'nin İsrail'in Filistin halkına yönelik düzenlediği insanlık dışı saldırılarını kınayan bildiri metni okundu.

Meclisin AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP grup başkanlarının imzaladığı bildiride, dünyanın gözü önünde sergilenen bu insanlık suçu karşısında uluslararası camiaya kararlı duruş sergileme çağrısında bulunuldu. Bildiride, "Tarih boyunca barışın ve huzurun sembolü olmuş bu topraklarda yaşanan katliamı zalimin yüzüne haykırıyor, uluslararası camiayı Filistin halkının yanında olmaya davet ediyoruz" ibaresi kullanıldı.

Bildirinin okunmasının ardından Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Filistin'e bir nebze de olsa yaralarını sarmak adına Canik Belediye Meclisi olarak insani yardım gönderilme önerisini oylamaya sundu. Oy birliğiyle Canik Belediye Meclisi üyelerinin, bu ay alacakları huzur hakkı ödeneklerini Kızılay aracılığıyla Filistin'e ilaç ve insani yardım olarak bağışlama kararı alındı. Bu kararın örnek bir karar olacağını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bu yardımlarla, orada yaşanan acılara bir nebze olsun çare olmak istiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Canik Belediye Meclisi'nden Filistin'e destek
Canik Belediye Meclisi'nden Filistin'e destek
Canik Belediye Meclisi'nden Filistin'e destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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