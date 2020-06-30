Canice boğularak öldürülen minik Alperen'den geriye bu görüntüler kaldı Canice boğularak öldürülen minik Alperen'den geriye bu görüntüler kaldı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömen şahıs, oluşturulan özel ekip tarafından 9 gün sonra saklandığı çalılıkların arasında yakalandı.

Canice boğularak öldürülen minik Alperen'den geriye bu görüntüler kaldı KAYSERİ - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömen şahıs, oluşturulan özel ekip tarafından 9 gün sonra saklandığı çalılıkların arasında yakalandı. Şahsın ifadesinde Alperen'i ağladığı için öldürdüğünü annesini ise odaya kilitlediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan minik Alperen'in de can vermeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Kaynak: İHA