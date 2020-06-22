Cani üvey baba her yerde aranıyor
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Cani üvey baba her yerde aranıyor

- Cani üvey baba her yerde aranıyor Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldüren cani üvey baba polis ekiplerince her yerde aranıyor.

22.06.2020 20:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:33

- Cani üvey baba her yerde aranıyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldüren cani üvey baba polis ekiplerince her yerde aranıyor.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda işsiz olduğu öğrenilen H.S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.'yi boğarak öldürdü.

Üvey baba H.S. boğarak öldürdüğü küçük Alperen'i evin karşısındaki mezarlığa gömdü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda H.S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de gözaltına alınarak ifadesi alındı.

Üvey baba H.S. polis ekiplerince her yerde aranıyor.

Cani üvey baba her yerde aranıyor

Kaynak: İHA

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