Cani Koca, Karısının Başını Kesip Poşet İçinde Karakola Getirdi
Hindistan'da kendisini aldatmakla suçladığı eşini öldüren cani koca, poşetin içine koyduğu kesik başla polis karakoluna gidip teslim oldu.
Hindistan'ın Ajjampura kentinde kendisini aldatmakla suçladığı eşini başını keserek öldüren cani koca, kadının kesik başını poşet içine koyup karakola götürdü.
"BU BENİM KARIM"
Bu sırada polislerden biri olayı cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Torbayı yere bırakan adam, içinden kesik bir baş çıkardı. Kanlar içindeki başı polislere gösterip, "Bu benim karım" dedi.
POLİSLER DONUP KALDI
İsminin Roopa olduğu öğrenilen eşinin başını kesen cani kocanın soğukkanlılığı karşısında polisler donup kaldı.
İşte olay anından kareler;
YORUMLAR (65)
-
Cahil miletCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Adam kasap kelle paça yaptıracak herhalde yada manyak belki de yanlış kelleyi kesti adamıda keseymişyaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Arkadaşlar biraz insani olun Allahın yarattığını kul öldüremez karısı aldatsa bile. Boşarsın Allaha havale edersin.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
ADANA DEĞİLLL HİNDİSTANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
HELAL OLSUN ERKEK ADAM BUDUR DİĞER MÜSVETTELER ÖRNEK ALSINCevap Yaz 5 12 Yayından Kaldır