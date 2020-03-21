Cani koca eşini darp edip ailesini kaynar su dökerek yaktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Cani koca eşini darp edip ailesini kaynar su dökerek yaktı - Haber
Aksaray, Kaynar, Polis, 3. Sayfa

Cani koca eşini darp edip ailesini kaynar su dökerek yaktı

Cani koca eşini darp edip ailesini kaynar su dökerek yaktı Aksaray'da kendinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, kavgayı aralamak isteyen eşinin ailesini de kaynar suyla yaktı.

21.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:07
Cani koca eşini darp edip ailesini kaynar su dökerek yaktı

Cani koca eşini darp edip ailesini kaynar su dökerek yaktı

AKSARAY - Aksaray'da kendinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, kavgayı aralamak isteyen eşinin ailesini de kaynar suyla yaktı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden ayrılmak isteyen eşi Nurcan B. ile defalarca tartışan Ahmet B. (40), 6 yaşındaki çocuklarının önünde eşini sandalye ile vurarak darp etti. Çaresiz kadın kocasının elinden kurtulmak için babası Süleyman K. ve ağabeyi Fatih K.'dan yardım istedi. Olayı öğrenmek ve ortalığı yatıştırmak için kızının oğlu ile kızının evine gelen baba Süleyman K., damadı ile konuşmak isteği sırada damadının kaynar su ile saldırısına maruz kaldı. Kayınpederinin ve kayın biladerinin üzerine sobanın üzerinde kaynar su dolu güğümü boşalttı. Kaynar suya maruz kalan baba ve oğlu vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Kavga seslerini duan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bilirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar içinde ambulans gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri devam eden kavgayı önlerken, 112 Acil Yardım ekipleri de darp sonucu yaralanan kadını, kaynar suyla yanarak yaralanan baba ve oğlunu Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tedavileri tamamlanan yaralılar ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Olayı gerçekleştiren Ahmet B. gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Ben korkuyorum, cezasını alsın"

Eşi tarafından darp edilen ve eşinin her tartışmada ölümle tehdit ettiğini belirten Nurcan B., "Evde sürekli bana şiddet uyguluyordu. Her zaman dövüyordu. Bende sonunda ayrılmak istediğimi söylediğim zaman bana sandalye fırlattı. Kafama saksı attı. Ailemi suyla yaktı. Ondan sonra öldüreceğim. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım diye sürekli ben korkumdan gidip de ayrılamıyordum. Çocuğum için. Bu şeyin sonu ne zaman bitecek bilmiyorum. Bu kadınların sıkıntısı son bulsun ben korkuyorum. Cezasını alsın" diyerek yardım istedi.

Kaynar su ile yanarak yaralanan kadının babası Süleyman K. ise, "İçeriden suyu kaptı geldi bizi kovalamak için üzerimize serpti. Ben tutuyum derken çocukların üzerine serpti yaktı. Bunun en ağır cezayı almasını istiyorum. Psikopat bu, kafası bozuk bunun" dedi.

Cani koca eşini darp edip ailesini kaynar su dökerek yaktı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Cani koca eşini darp edip ailesini kaynar su dökerek yaktı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 21'e vaka sayısı 947'ye yükseldi Haber
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 21'e vaka sayısı 947'ye yükseldi
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haber
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı Haber
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı
65 yaş üstüne sokak yasağı gelince Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı Haber
65 yaş üstüne sokak yasağı gelince Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
Koronavirüs salgınında ölen 9 vatandaşımızın ortak yanları belli oldu Haber
Koronavirüs salgınında ölen 9 vatandaşımızın ortak yanları belli oldu
Ünlü oyuncu kalp krizinden hayatını kaybetti Haber
Ünlü oyuncu kalp krizinden hayatını kaybetti
Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı
Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı
Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı
Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tom Hanks Guido Senia Sinan Akçıl Serra Yılmaz
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Kocaeli Açıklama
Şu an buradasınız: Cani koca eşini darp edip ailesini kaynar su dökerek yaktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 23:13:55. #1.14#
title