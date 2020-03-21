Cani koca eşini darp edip ailesini kaynar su dökerek yaktı Cani koca eşini darp edip ailesini kaynar su dökerek yaktı Aksaray'da kendinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, kavgayı aralamak isteyen eşinin ailesini de kaynar suyla yaktı.

Cani koca eşini darp edip ailesini kaynar su dökerek yaktı

AKSARAY - Aksaray'da kendinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, kavgayı aralamak isteyen eşinin ailesini de kaynar suyla yaktı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden ayrılmak isteyen eşi Nurcan B. ile defalarca tartışan Ahmet B. (40), 6 yaşındaki çocuklarının önünde eşini sandalye ile vurarak darp etti. Çaresiz kadın kocasının elinden kurtulmak için babası Süleyman K. ve ağabeyi Fatih K.'dan yardım istedi. Olayı öğrenmek ve ortalığı yatıştırmak için kızının oğlu ile kızının evine gelen baba Süleyman K., damadı ile konuşmak isteği sırada damadının kaynar su ile saldırısına maruz kaldı. Kayınpederinin ve kayın biladerinin üzerine sobanın üzerinde kaynar su dolu güğümü boşalttı. Kaynar suya maruz kalan baba ve oğlu vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Kavga seslerini duan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bilirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar içinde ambulans gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri devam eden kavgayı önlerken, 112 Acil Yardım ekipleri de darp sonucu yaralanan kadını, kaynar suyla yanarak yaralanan baba ve oğlunu Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tedavileri tamamlanan yaralılar ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Olayı gerçekleştiren Ahmet B. gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Ben korkuyorum, cezasını alsın"

Eşi tarafından darp edilen ve eşinin her tartışmada ölümle tehdit ettiğini belirten Nurcan B., "Evde sürekli bana şiddet uyguluyordu. Her zaman dövüyordu. Bende sonunda ayrılmak istediğimi söylediğim zaman bana sandalye fırlattı. Kafama saksı attı. Ailemi suyla yaktı. Ondan sonra öldüreceğim. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım diye sürekli ben korkumdan gidip de ayrılamıyordum. Çocuğum için. Bu şeyin sonu ne zaman bitecek bilmiyorum. Bu kadınların sıkıntısı son bulsun ben korkuyorum. Cezasını alsın" diyerek yardım istedi.

Kaynar su ile yanarak yaralanan kadının babası Süleyman K. ise, "İçeriden suyu kaptı geldi bizi kovalamak için üzerimize serpti. Ben tutuyum derken çocukların üzerine serpti yaktı. Bunun en ağır cezayı almasını istiyorum. Psikopat bu, kafası bozuk bunun" dedi.

Kaynak: İHA