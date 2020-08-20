Cani damat boğdu, beton döktü, altınlarını çaldı Cani damat boğdu, beton döktü, altınlarını çaldı Kilis'te bir kişi, kayınvalidesini boğarak öldürdükten sonra 5 katlı binanın zemininde betonun altına gömdükten sonra yaşlı kadının altınlarını çaldığı ortaya çıktı.

Cani damat boğdu, beton döktü, altınlarını çaldı

KİLİS - Kilis'te bir kişi, kayınvalidesini boğarak öldürdükten sonra 5 katlı binanın zemininde betonun altına gömdükten sonra yaşlı kadının altınlarını çaldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 12 gün önce 68 yaşındaki Altue El Hassan'ın ailesi tarafından kayıp olduğu belirtilerek, Emniyete kayıp ilanında bulunması üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altue El Hassan'ın damadı şüpheli M.E.A.'yı sorguya aldı. M.E.A., kayınvalidesini öldürerek ikamet ettikleri Atatürk Mahallesi Bekçioğlu Sokak'taki 5 katlı binanın zemin katını eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmesi üzerine Asayiş Şubesinde çapraz sorguya alındı. İlk ifadesinde M.E.A. ifadesinde, kayın validesinin kendisini sevmediğini ve kızından boşandırmak için baskı yaptığını, bu sebeple kendisini elleri ile boğarak öldürdüğünü ve ikametinin bodrumunda bulunan gider kuyusuna atarak üzerine beton döktüğünü söylemesi üzerine soruşturmayı derinleştiren Kilis Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan ve polisiler tarafından zanlı çapraz sorgula alındı. Kayın validesini öldürdükten sonra gider kuyusuna atarak üzerine beton döktüğünü, Altue El Hassan'ın bileziklerini aldığı belirlendi. Bileziklerin bir kısmını satan zanlı, altın ve paraları sakladığı yerde bulundu. İfadesi tamamlanan zanlı çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Kilis Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden getirildikten sonra tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA