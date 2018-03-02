Cani Dadı İki Kardeşi Öldürdü, İntihara Kalkışıp "Akıl Sağlığım Yerinde Değil" Dedi

ABD şu günlerde New York'taki dadı davasını izliyor. Davanın sanığı 55 yaşındaki Yoselyn Ortega. Dominik asıllı çocuk bakıcısı, anne ve babasının olmadığı bir sırada Lulu ve erkek kardeşi Leo Krim'i bıçaklayarak öldürmekle itham ediliyor. Sanığın avukatı ise kadının cezai ehliyeti olmadığını savunuyor.

ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI

Olay, 2012 yılında New York'ta yaşandı. Lulu'nun dans kursuna gitmediğini fark edip 3 yaşındaki kızı Nessie ile birlikte eve geri dönen anne Marina Krim, dehşet verici bir durumla karşı karşıya kaldı. Ortega, bıçağı boğazına dayayıp intihara kalkışırken iki çocuğunun kanlar içindeki cansız bedeni banyoda yatıyordu.

HALÜSİNASYONLAR GÖRÜYOR

Korkuç olaydan 6 yıl sonra New York'ta Ortega'nın yargılanmasına başlandı. Avukatı Ortega'nın suçsuz olduğunu, çünkü cezai ehliyeti bulunmadığını savunuyor. Avukat, Ortega'nın çocukluğundan bu yana 'kronik akıl hastalıkları'ndan mustarip olduğunu iddia ediyor. Buna göre sanık 16 yaşından bu yana depresyona bağlı rahatsızlıklar yaşıyor, halüsinasyonlar görüyor, olmayan sesler duyuyor.

ROMANA KONU OLDU

Dominik Cumhuriyeti'nden ABD'ye göç eden Ortega 2 yıl boyunca Krim ailesi için çalışmış. Üç çocukları olan Marina ve Kevin Krim çifti, çocukların bakımı için Yoselyn Ortega'dan destek almış. Dadı cinayeti, 'Chanson Douce' isimli Fransa'da en iyi edebiyat ödülü olan roman esin kaynağı da oldu. Leila Slimani, bu korkunç hikaye üzerine kurulan romanıyla 2016'da Goncourt edebiyat ödülüne aldı.

ÖMÜR BOYU HAPİS ALABİLİR

İki çocuğunu korkunç bir şekilde kaybeden Krim ailesinin olaydan sonra 2013 yılında 'Felix' adını verdikleri bir erkek bebekleri olmuş. Krim ailesi çocuklara sanatsal eğitim sağlanması için 'Lulu ve Leo' adını taşıyan bir de vakıf kurdu.

Şimdi Yoselyn Ortega iki kez birinci dereceden, iki kez de ikinci derece cinayetle suçlanıyor. Suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.