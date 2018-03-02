Cani Dadı İki Kardeşi Öldürdü, İntihara Kalkışıp "Akıl Sağlığım Yerinde Değil" Dedi
ABD'de iki çocuğu öldürerek romanlara konu olan Dominik Cumhuriyetli dadının yargılanmasına başlandı. Yoselyn Ortega, 6 yaşındaki Lulu ve 20 aylık Leo'yu bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor.
ABD şu günlerde New York'taki dadı davasını izliyor. Davanın sanığı 55 yaşındaki Yoselyn Ortega. Dominik asıllı çocuk bakıcısı, anne ve babasının olmadığı bir sırada Lulu ve erkek kardeşi Leo Krim'i bıçaklayarak öldürmekle itham ediliyor. Sanığın avukatı ise kadının cezai ehliyeti olmadığını savunuyor.
ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI
Olay, 2012 yılında New York'ta yaşandı. Lulu'nun dans kursuna gitmediğini fark edip 3 yaşındaki kızı Nessie ile birlikte eve geri dönen anne Marina Krim, dehşet verici bir durumla karşı karşıya kaldı. Ortega, bıçağı boğazına dayayıp intihara kalkışırken iki çocuğunun kanlar içindeki cansız bedeni banyoda yatıyordu.
HALÜSİNASYONLAR GÖRÜYOR
Korkuç olaydan 6 yıl sonra New York'ta Ortega'nın yargılanmasına başlandı. Avukatı Ortega'nın suçsuz olduğunu, çünkü cezai ehliyeti bulunmadığını savunuyor. Avukat, Ortega'nın çocukluğundan bu yana 'kronik akıl hastalıkları'ndan mustarip olduğunu iddia ediyor. Buna göre sanık 16 yaşından bu yana depresyona bağlı rahatsızlıklar yaşıyor, halüsinasyonlar görüyor, olmayan sesler duyuyor.
ROMANA KONU OLDU
Dominik Cumhuriyeti'nden ABD'ye göç eden Ortega 2 yıl boyunca Krim ailesi için çalışmış. Üç çocukları olan Marina ve Kevin Krim çifti, çocukların bakımı için Yoselyn Ortega'dan destek almış. Dadı cinayeti, 'Chanson Douce' isimli Fransa'da en iyi edebiyat ödülü olan roman esin kaynağı da oldu. Leila Slimani, bu korkunç hikaye üzerine kurulan romanıyla 2016'da Goncourt edebiyat ödülüne aldı.
ÖMÜR BOYU HAPİS ALABİLİR
İki çocuğunu korkunç bir şekilde kaybeden Krim ailesinin olaydan sonra 2013 yılında 'Felix' adını verdikleri bir erkek bebekleri olmuş. Krim ailesi çocuklara sanatsal eğitim sağlanması için 'Lulu ve Leo' adını taşıyan bir de vakıf kurdu.
Şimdi Yoselyn Ortega iki kez birinci dereceden, iki kez de ikinci derece cinayetle suçlanıyor. Suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
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Kendin Doğurdun kendin bak elaleme para karşılığna ne baktırıyorsun. Neyki he güzel ve bakımlı kadın desinler birde çalışıyor ve Kariyer bu arada bitti HEPSI.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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büyük ihtimal bu kadın müslüman.Cevap Yaz 1 15 Yayından KaldırASİ RUH: Müslümanlar sana biey yaptı heralde...10 Yayından Kaldır
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Bunun suratından ne mal olduğu belli aile nasıl güvenmiş tipe bak yaCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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KORKMAYIN ORASI ABD ASARLAR BİZDE OLSA BESLERİZCevap Yaz 11 Yayından Kaldır