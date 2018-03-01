Cani Baba Sözünü Dinlemeyen Kızını Motosiklete Bağlayıp Metrelerce Sürükledi
Çin'de cani baba, sözünü dinlemeyen kızını motosikletin arkasına bağlayarak yerlerde sürükledi. Vatandaşların videoya çekip polise şikayet ettiği adam tutuklandı.
Çin'de bir baba kendisin dinlemeyen 10 yaşındaki kızını dövdükten sonra motosikletin arkasına bağlayıp sürükledi. Vatandaşların durumu polise bildirmesinden sonra soyadı Wei olarak açıklanan 38 yaşındaki baba tutuklandı.
KİMSE KILINI KIPIRDATMADI
Polis çocuğu, küçük bir pazar yerinde vücudunda morluklar içinde buldu. Elde edilen video görüntülerinde babanın elindeki sopa ile yere yatırdığı kızını dövdüğü ve kimsenin kızı kurtarmak için bir şey yapmadığı görüldü.
SÖZÜNÜ DİNLEMEYİNCE BÖYLE CEZALANDIRMIŞ
Kız hastanede tedavi altına alındı. Cani baba, kızının bir akrabalarının evinde olduğunu, kendisi onu okula getirmek için akrabasının evine gittiğini ancak kız gelmeyi kabul etmeyince onu bu şekilde cezalandırdığını söyledi.
YORUMLAR (2)
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Yok yok bu adam insan olamaz hayvan bile olamaz nasıl bir caniliktir bu ellerin kırılsınCevap Yaz 6 Yayından KaldırRAMBO DORTMUND: Nisa ne yapiyorsun?Yayından Kaldır