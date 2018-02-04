Cani Baba İki Oğlunu Boynundan Tavana Asarak Saatlerce Dövdü

Hindistanlı baba, altını kirleten oğlunu acımasızca dövdü. Chain Singh isimli adamın iki oğlunu tavana asarak dayak attığı anlar bilinmeyen biri tarafından kameraya alındı.

ETİK SEBEPLERLE YAYINLANMADI

33 yaşındaki canavar babanın çamurda oynayarak üstünü kirleten ve altına tuvaletini yapan oğluna verdiği cezanın görüntüleri Hindistan'da büyük yankı uyandırdı. Yabancı basın etik sebeplerle oldukça rahatsız edici bulunan videoyu yayınlamadı.

TUTUKLANDI

Rajasthan'ın Phukiyathar köyünde yaşayan adam, oğullarını göğsüne bağlı bir halat ile tavana astıktan sonra acımasızca dövdü. Polis adamı tutukladı ve çocğua zulmetmekten yargılanacağını söyledi.

ANNESİ KORKUDAN MÜDAHALE EDEMEDİ

Dört kızı ve bir oğlu olan adamın iki çocuğu diğerlerinin önünde dövdüğü öğrenildi. Çocukların her yerinde yara izleri olduğu söylenirken, çocukların annesi ve kardeşlerinin evde olmalarına rağmen korktukları için olaya müdahale edemedikleri ifade edildi.