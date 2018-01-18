Cani Anne Yaramazlık Yapan Oğlunu Motosiklete Bağlayıp Yerlerde Sürükledi
Çinli anne, yaramazlık yapan çocuğunu motosikletin arkasına ellerinden iple bağlayarak sokaklarda sürükledi. Annenin görüntüleri ülkede büyük çekti.
Çinli anne, oğlunu ellerinden motosiklete bağlayıp yerde sürükledi
ENGELLEMEK İSTEDİLER ANCAK AZARLADI
Anne motosikleti çalıştırmadan önce videoyu çeken kişiye, oğlunun çok yaramazlık yaptığını ve bu yüzden kendisini cezalandırdığını söyledi. Bir başka kişi de anneyi durdurmaya çalışınca kadın tarafından azarlanıp uzak durması söylendi.
GÜNLERDİR YAPIYORMUŞ
Anne aynı kişiye oğlunu günlerdir bu şekilde cezalandırdığını söyledi.
YARAMAZLIKTAN VAZGEÇMİYOR DİYE
İsmi açıklanmayan çocuğun annesi motoru çalıştırdıktan sonra, yerde sürüklenen çocuğun ağladığı görüldü. Cani anne bir süre gittikten sonra bir kişi kadını durdurup tekrar neden böyle yaptığını sordu, kadın ise çocuğun annesi olduğunu ve oğluna yaramazlıktan vazgeçmediği için iki-üç gündür bu şekilde ceza verdiğini söyledi.
Görünütünün internette yayınlanmasından sonra vicdansız anne büyük tepki çekti.
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Yec-üc Mec-üc bunlar lan, bunlar lan Deccal Yarrabi Ahmet Mehdi Murtazayı sal Ne diyecek Nükredit ne desin Ünsal Elbet bu devran döner çinli köpekler... Ozan Ünsal neguzel söylemişCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çinlilerde acayip bi millet çok acımasızlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Aynisini o da ona yapacak buyuyunceCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Iyi etmis,belki akillanir cocuk,oyle etmese baskasi yarin obur gun cocugi baska seyler arkasinda surukleyecekCevap Yaz 7 Yayından KaldırEDEY YA HU !: Yorum yapmış olmak için böyle yazdıysan ayıp etmişsin. Yoook gercekten içindeki hisler bu ise YAZIKLAR olsun. Motor arkasında sürüklemenin hiç bir dinde ve millette yeri yoktur.1 Yayından Kaldır
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Daha da kötü günler göreceğiz keşke biran evvel kıyamet kopsaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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oradakilerde eğitimsiz buradakiler de eğitimsiz, annelerin hepsi iyi olacak diye kural yok. Buradakiler de suratları duvar gibi ne yaparsan yap yüzleri gülmez . uyuzlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Malesef türkiyedede oluyor böğle ana ve babalara en ağır ceza verilmeli .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Dunyada ne kadar pislik varsa hepsi çinden cikiyorCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kan sızlarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır