Cani Anne Yaramazlık Yapan Oğlunu Motosiklete Bağlayıp Yerlerde Sürükledi
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Cani Anne Yaramazlık Yapan Oğlunu Motosiklete Bağlayıp Yerlerde Sürükledi

Çinli anne, yaramazlık yapan çocuğunu motosikletin arkasına ellerinden iple bağlayarak sokaklarda sürükledi. Annenin görüntüleri ülkede büyük çekti.

Çinli anne, oğlunu ellerinden motosiklete bağlayıp yerde sürükledi

ENGELLEMEK İSTEDİLER ANCAK AZARLADI

Anne motosikleti çalıştırmadan önce videoyu çeken kişiye, oğlunun çok yaramazlık yaptığını ve bu yüzden kendisini cezalandırdığını söyledi. Bir başka kişi de anneyi durdurmaya çalışınca kadın tarafından azarlanıp uzak durması söylendi.

GÜNLERDİR YAPIYORMUŞ

Anne aynı kişiye oğlunu günlerdir bu şekilde cezalandırdığını söyledi.

YARAMAZLIKTAN VAZGEÇMİYOR DİYE

İsmi açıklanmayan çocuğun annesi motoru çalıştırdıktan sonra, yerde sürüklenen çocuğun ağladığı görüldü. Cani anne bir süre gittikten sonra bir kişi kadını durdurup tekrar neden böyle yaptığını sordu, kadın ise çocuğun annesi olduğunu ve oğluna yaramazlıktan vazgeçmediği için iki-üç gündür bu şekilde ceza verdiğini söyledi.

Görünütünün internette yayınlanmasından sonra vicdansız anne büyük tepki çekti.

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YORUMLAR (10)

  • OZAN:
    Yec-üc Mec-üc bunlar lan, bunlar lan Deccal Yarrabi Ahmet Mehdi Murtazayı sal Ne diyecek Nükredit ne desin Ünsal Elbet bu devran döner çinli köpekler... Ozan Ünsal neguzel söylemiş
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  • HALK:
    Iyi etmis,belki akillanir cocuk,oyle etmese baskasi yarin obur gun cocugi baska seyler arkasinda surukleyecek
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    EDEY YA HU !: Yorum yapmış olmak için böyle yazdıysan ayıp etmişsin. Yoook gercekten içindeki hisler bu ise YAZIKLAR olsun. Motor arkasında sürüklemenin hiç bir dinde ve millette yeri yoktur.
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  • YORUMCU35:
    oradakilerde eğitimsiz buradakiler de eğitimsiz, annelerin hepsi iyi olacak diye kural yok. Buradakiler de suratları duvar gibi ne yaparsan yap yüzleri gülmez . uyuzlar
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