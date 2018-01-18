Cani Anne Yaramazlık Yapan Oğlunu Motosiklete Bağlayıp Yerlerde Sürükledi

Çinli anne, oğlunu ellerinden motosiklete bağlayıp yerde sürükledi

ENGELLEMEK İSTEDİLER ANCAK AZARLADI

Anne motosikleti çalıştırmadan önce videoyu çeken kişiye, oğlunun çok yaramazlık yaptığını ve bu yüzden kendisini cezalandırdığını söyledi. Bir başka kişi de anneyi durdurmaya çalışınca kadın tarafından azarlanıp uzak durması söylendi.

GÜNLERDİR YAPIYORMUŞ

Anne aynı kişiye oğlunu günlerdir bu şekilde cezalandırdığını söyledi.

YARAMAZLIKTAN VAZGEÇMİYOR DİYE

İsmi açıklanmayan çocuğun annesi motoru çalıştırdıktan sonra, yerde sürüklenen çocuğun ağladığı görüldü. Cani anne bir süre gittikten sonra bir kişi kadını durdurup tekrar neden böyle yaptığını sordu, kadın ise çocuğun annesi olduğunu ve oğluna yaramazlıktan vazgeçmediği için iki-üç gündür bu şekilde ceza verdiğini söyledi.

Görünütünün internette yayınlanmasından sonra vicdansız anne büyük tepki çekti.