Cani Anne Ülkeyi Sarstı! Çocuklarını Odaya Kilitledi, Aç Bırakıp Ölüme Gönderdi

ABD çocuklarına eziyet eden canavar anneyi konuşuyor. Nicole Finn isimli anne, çocuklarını pislik içinde kalmaya zorlayıp aç bıraktı, 16 yaşındaki büyük kız kalp krizinden hayatını kaybetti.

YALVARMALARINA ALDIRMADI

Üç evlatlık çocuğunu odalara kilitleyen anne, tüm yalvarmalarına rağmen onlara yemek vermdi. Günler ilerledikçe çocukların durumu daha da kötüye gitti. Nihayetinde 16 yaşındaki Natalie o kadar zayıfladı ki ayakta bile duramaz hale geldi.

KALBİ DAYANAMADI

Kardeşlerin tüm yalvarmalarını da görmezden gelen cani anne, kocası ile beraber hepsini açlıktan ölüme mahkum etti. Vücudu bu eziyete daha fazla dayanamayan Natalie ise açlığa bağlı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

35 KİLO KALDI

Sağlık ekipleri Natalie'yi bulduklarında dışkı ile kaplı banyo zemininde yatıyordu. Zavallı kızın yaklaşık 35 kilo kaldığı açıklandı. Otopsi sonucunda Natalie'nin vücuduna neredeyse hiç yağ kalmadığı ve kalbinin açlığa daha fazla dayanamayıp güçsüz düştüğü anlaşıldı.

AÇLIKLARINDAN ZEVK ALDI

Cani kadının çocuklar yemek yemek ya da ona yalvarmak için dışarı çıktıklarında onları kocası ile birlikte cezalandırıldığı öğrenildi. Çocuklar artık güçsüz düşüp hareket edemez hale geldiklerinde ise onlara, "Kalkıp gelirseniz sizi beslerim yoksa besleyemem" dediği ve çocukların açlıktan adım adım ölüme gidişinden adeta zevk duyduğu belirtildi.

Kadının ayrıca kızının kalp krizi geçirdiğini fark ettikten sonra ambulansı aramak için 15 dakika beklediği açıklandı.

ODALARI DIŞKI VE İDRAR İÇİNDEYDİ

Evde bulunan diğer kardeşler de ağır beslenmez yetersizliği içinde bulundu. Çocukların su ihtiyaçlarını bile tuvaletten giderdikleri belirtilirken yaşadıkları odadanın köpek ve insan dışkısı ile kaplı olduğu ifade edildi. Ayrıca odalarından çıkartılmayan çocukların idrarlarını yataklarına yapmak zorunda kaldıkları için yaşadıkları odadanın koşullarının korkunç olduğu söylendi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Evde ayrıca çok sayıda kedi ve köpeğin de yaşadığı açıklandı. Cani anne cuma günü yapılan son duruşmada üç kere ömür boyu hapis cezası aldı. Eski eşi Joe Finn'in de ayrı olarak yargılanmaya devam edeceği açıklandı.

Hakim Karen Romano, "Bu çocukların nasıl bir zihinsel travma yaşadığını, nasıl şeyler çektiğini kimse hayal bile edemez." dedi.