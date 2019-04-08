Cani Anne Tutuklandı

Gaziantep'te 6 yıl önce bebeğini göbek bağı ile boğarak öldüren ve kokmaması için cesedini 3 gün boyunca buzdolabında beklettikten sonra evin bodrumuna gömdüren cani anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 2013 yılında yaşanan olayda iddiaya göre, 16 yaşında olan ve tekstil atölyesinde çalışan Fatma B. buradaki patronu F.H. ile girdiği yasak ilişki sonucu hamile kalmış, evde doğurduğu bebeğini ise göbek bağı ile boğarak öldürmüştü. Fatma B. cesedi kokmaması için 3 gün boyunca evdeki buzdolabında saklamış, bebeğinin cansız bedenini o zamanlar 14 yaşında olan erkek kardeşi Mehmet A.'ya evin bodrumuna gömdürmüştü.

Olaydan 6 yıl sonra Mehmet A, çektiği vicdan azabına dayanamayarak, kendisini ve ablasını polise ihbar etti. İhbarın ardından gözaltına alınan Mehmet A., ablası Fatma B. ile patronu F.H. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan Fatma B. ile patronu F.H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet A. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı - GAZİANTEP

Kaynak: İHA