Cani anne 4 yaşındaki kızını yastıkla boğmuş İzmir'de yaşayan 3 çocuk annesi Betül F. sinir krizi geçirip, 4 yaşındaki kızı Bahar E.'yi yastıkla boğarak öldürdü.

İzmir'de yaşayan 3 çocuk annesi Betül F. sinir krizi geçirip, 4 yaşındaki kızı Bahar E.'yi yastıkla boğarak öldürdü. Betül F.'nin, polise verdiği ilk ifadede olayı eve gelen maskeli 2 kişinin yaptığını iddia ederken, polisin çelişkili ifadelerden şüphelenmesi sonrasında ise suçunu itiraf eden cani anne sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde yaklaşık 1 ay önce meydana gelen olayda iddiaya göre, psikolojik problemleri olan ve eşinden geçen yıl boşanan Betül F., evde bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Bu sırada ağlamaya başlayan 4 yaşındaki kızı Bahar E.'yi susturmaya çalışan Betül F., başarılı olamayınca kızının yüzünü yastıkla kapattı. Havasız kalan Bahar E., bayılırken, cani anne ise kızını hareketsiz görünce yakınlarını arayıp yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay Betül F.'nin evine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Anne Betül F., polise verdiği ifadede eve yüzlerinde maske olan, tanımadığı 2 kişinin geldiğini ve kendisini darp ettiğini, çocuğunu ise öldürdüklerini söyledi. İfadesi alınan komşular, olayın olduğu günde herhangi bir gürültü duymadıklarını, yabancı herhangi birini de görmediklerini söyleyince, polis ekipleri soruşturmayı genişletti. Gözaltına alınan anne, polisteki sorgusunda olayı itiraf ederken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Betül F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA