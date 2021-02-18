Cangız Ergin bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Cangız Ergin kimdir, nerede? Cangız Ergin olayı!

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Cangız Ergin konusu ele alınıyor. Cangız Ergin bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Cangız Ergin kimdir, nerede? Cangız Ergin olayı!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

CANGIZ ERGİN BULUNDU MU?

Kız kardeşini aramak için katılan Sultan Ergin, 13 yaşındaki Cangız Ergin'in 35 yaşındaki Rıfat tarafından kaçırıldığını ifade ediyor.