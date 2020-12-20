"Çang'ı-5" uzay aracının Ay'dan topladığı örnekler 44 yıl sonra Pekin'de

Çin'in "Çang'ı-5" uzay aracı tarafından Ay'dan alınan taş ve toprak örneklerinin 44 yıl sonra başkent Pekin'e ulaştığı bildirildi.

Çin'in Ay'dan taş ve toprak örnekleri toplamak üzere yolladığı "Çang'ı-5" uzay aracının Dünya'ya döndü. Ay'dan elde edilen taş ve toprak örneklerinin 44 yıl sonra başkent Pekin'e başarılı şekilde ulaştığı bildirildi. Uzay aracının örnekleri taşıyan modülü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan eyaletinde belirlenen noktaya indi. İniş ve kalkış aksamları, uydu ve örnek modülünden oluşan uzay aracı 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Hainan eyaletindeki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Çang'ı-5, ABD'nin 1970'lerdeki Apollo ve Sovyetler Birliği'nin Luna görevlerinden bu yana, 40 yılı aşkın zaman sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren ilk uzay aracı oldu. Öte yandan, 2019'da Çang'ı-4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

ABD VE RUSYA DA AY'DAN ÖRNEK GETİRMİŞTİ

ABD,1969'dan 1972'ye kadar altı uçuşta 12 astronotu Ay'a indirerek 382 kg kaya ve toprak getirmişti. Rusya o zamanki resmi ismiyle Sovyetler Birliği, 1970'lerde üç başarılı robotik numune getirme görevi gerçekleştirdi. Bu görevlerden sonuncusu Luna 24, 1976'da 170.1 gram örnek getirmişti. Çin ise Ay'dan örnek getiren üçüncü ülke oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı