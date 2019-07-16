Canevim 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim son bölüm izle

Canevim dizisi son bölümüyle Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Ömer'in kesin tavrıyla karşılaşan Ceylan, noktayı koyacaktır. Taylan ise Ömer'in yaptıklarının hesabını sormak için işe koyulur. Ömer ise Ceylan'ı ondan korumaya yemin eder. Canevim dizisinin 7. bölümünde neler oldu? 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Canevim dizisi hakkında merak edilenler…

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8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Canevim dizisi izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Feryal ile tartışan Taylan, Ömer ile işinin bittiğini söyler. Feryal oğlu için endişelenir ve Ceylan'ın onu sevmediğini Ömer'i sevdiğini söyler. Taylan ne olursa olsun Ceylan'ı elde edecektir. Bu durumun farkında olan Ömer ise Ceylan'ın gözünün önünde oynanan oyunu bozmak ve onu korumak için çabalar. Canevim dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

7. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Atölyenin açılışında Kristina'yla bir arada görülen Taylan'ın, şüphe uyandırmadan bu işin içinden sıyrılması çok zor olacak. Taylan'ın Ömer'in yüzüne karşı meydan okuması, Ceylan'la Ömer arasında büyük bir çatışma başlatır. Ömer, gerçekleri Taylan'ın ağzından duysa da bir türlü Ceylan'a ispatlayamaz. Öte yandan Ceylan'ın Ömer'e kızgınlığı ve kırgınlığı da ona inanmamasına neden olur. Artık Ömer'in hedefinde Taylan vardır.

ÖMER, CEYLAN'I BİTİRECEK Mİ?

Taylan, Ceylan'la baş başa kalmak için her fırsatı değerlendirir. Ceylan, Taylan'ın kendisine ilgi duyduğundan nerdeyse emin olur ve bardağı taşıran son damla da açılış için kapıya gelen elbisedir. Kendisine geldiğinden emin olan Ceylan, Taylan'a hesap sorar ancak o sırada oyundan da olsa yeni sevgilisi olduğunu söylediği aile dostlarının kızı gelir ve elbiseyi ona aldığını söyler. Haksever ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılar ise Elvan'ın hayatında yeni bir sayfanın açılmasına yol açar. Elvan'la sürekli çatışma halinde olan Müjgan'ın hiç beklemediği bir anda karşına çıkan kişi, genç kızı çok etkileyecektir. Taylan ile birlikte Ceylan'ın davete katıldığını öğrenen Ömer, Ceylan'ı almak için oraya gider ve olay çıkarır. Ceylan ona karşı koyar ve böylelikle Ömer, kendisiyle gelmezse bu işin tamamen biteceğini söyler.