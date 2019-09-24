Canevim 17.Bölüm Tanıtımı
#Canevim her Pazartesi 20.00'de #atv'de sizlerle...===Kanala Abone Olmak İçin -===#Ceylan - #BiranDamlaYılmaz#Taylan - #ÖzgürÇevik#Ömer - #ArasAydın#Günnur - #ZuhalGencer#Müjgan - #EzgiŞenler#Elvan...
#Canevim her Pazartesi 20.00'de #atv'de sizlerle...
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#Ceylan - #BiranDamlaYılmaz
#Taylan - #ÖzgürÇevik
#Ömer - #ArasAydın
#Günnur - #ZuhalGencer
#Müjgan - #EzgiŞenler
#Elvan - #BurcuTuna
#FeryalTanbay - #NihanBüyükağaç
#MelisKorkmaz - #SimgeSelçuk
#Aytül - #MünireApaydın
#HacıAnne - #BediaEnerÖztep
#Hamza - #RızaAkın
#Ayşe - #ÖmrümNurCamçakallı
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