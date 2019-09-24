Canevim 17.Bölüm Tanıtımı

Canevim 17.Bölüm Tanıtımı

#Canevim her Pazartesi 20.00'de #atv'de sizlerle...===Kanala Abone Olmak İçin -===#Ceylan - #BiranDamlaYılmaz#Taylan - #ÖzgürÇevik#Ömer - #ArasAydın#Günnur - #ZuhalGencer#Müjgan - #EzgiŞenler#Elvan...

24.09.2019 09:01

#Canevim her Pazartesi 20.00'de #atv'de sizlerle...

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Kanala Abone Olmak İçin -

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#Ceylan - #BiranDamlaYılmaz

#Taylan - #ÖzgürÇevik

#Ömer - #ArasAydın

#Günnur - #ZuhalGencer

#Müjgan - #EzgiŞenler

#Elvan - #BurcuTuna

#FeryalTanbay - #NihanBüyükağaç

#MelisKorkmaz - #SimgeSelçuk

#Aytül - #MünireApaydın

#HacıAnne - #BediaEnerÖztep

#Hamza - #RızaAkın

#Ayşe - #ÖmrümNurCamçakallı

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