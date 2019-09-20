Canevim 16. bölüm fragmanı yayımlandı? Ayşe kurtulabilecek mi?

20.09.2019 10:02

Canevim 15. son bölümüyle Pazartesi ekrana geldi. Ceylan, Taylan'a daha da yakınlaşmaya başladığı sırada Feryal harekete geçer. Diğer yandan Ayşe ile Elvan'ın gizli bağı ortaya çıkar. Heyecanla yeni bölümü bekleyen izleyenler Canevim 16. bölüm fragmanı yayımlandı mı sorusunu soruyor. Canevim 16. bölüm fragmanı, konusu, son bölüm…

CANEVİM SON BÖLÜM FULL İZLE…

16. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Taylan, Ceylan ile gittiği ıssız uçurumun kenarında onunla birlikte olmak istediğini ifade ederek kendisini uçurumun kenarına sürükler. Ömer,kullanıp atılacağını söylese de Taylan, Ceylan'ı zorla değil, onun ilgisi, aşkıyla elde ettiğini Ömer'e söyler. Ömer öncekinden daha güçlü bir dönüş yapar. Feryal, tehlikenin farkına vardığından Ceylan'ı gitmesi konusunda tehdit eder.

Ceylan, Ömer'e karşı Taylan'ı savunur ve ona değer verip sevdiğini itiraf eder. Ömer ise 'Kaça sattın kendini' sözleriyle Ceylan'ı çileden çıkarır ve tokadı yer.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taylan, Ceylan'dan en azından iyileşene kadar evden ayrılmamasını ister, bunun karşılığında da ona bir söz verir. Taylan'ın akıllıca hamleleri ve değişen tavrı, Ceylan'ın iyice kafasının karışmasına neden olur. İçinde yeşeren duyguları anlamlandırması pek de kolay olmayacaktır. İkili arasındaki yakınlaşmayı fark eden Feryal, ailesine daha büyük bir zarar gelmeden Ceylan'dan kurtulmasını sağlayacak bir oyuna girişirken, Melis ise ortadan kaybolan Ömer'i güçlü bir geri dönüş için ikna etmeye çalışmaktadır. Hamza ve Günnur'un çabalarıyla Elvan için tehlike dinmiş gibi görünse de; Hikmet bu kez Ayşe'yi tehlikeye atacak acımasız bir saldırı düzenler. Elvan'ın Ayşe'yle ilişkisinde dönüm noktası olan bu olay, ne yazık ki Hikmet'in Ayşe'yle ilgili gerçekleri öğrenmesine neden olur. Aile artık sadece Elvan'ı değil, Ayşe'yi de korumak zorundadır.

CANEVİM KONUSU

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamaktadır. Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük olay kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Ancak Taylan bunu kendine yediremez ve olaylar gelişir…