Canevim 14. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Canevim son bölüm izle

04.09.2019 09:31

Hayal kırıklıkları ile yaşamaya çalışan Ceylan, yeni bölümlerde Taylan'ın şefkatine sığınır. Taylan ise ince ince işlediği oyunun başarılı olduğunu düşünmeye başlar. Canevim 13. son bölümde neler oldu? Canevim oyuncuları…

CANEVİM SON BÖLÜM FULL İZLE...

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Pazartesi günü ekranlara gelecek olan Canevim'in yeni bölümünde; Taylan ile yola çıkan Ceylan, 'Bugün yeni hayatımın ilk günü' der. Taylan, Ceylan'a bisiklet sürmeyi öğretirken, ikilinin arasındaki çekim yeni bir aşkın filizlenebileceğini düşündürür. Çift, birlikte dağ evine gider ve orada güzel vakit geçirirler. Ekrana gelen son sahnede ise Taylan, 'Aynı acılarla sınanan iki yaralı insanız biz ve ben sana aşığım' sözleri yankılanır.

13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer ve Taylan arasında kalan Ceylan, bu hesaplaşmanın bitmesi için her şeyini ortaya koyar. Hamza ve Hacı Anne'nin gizlice babalık testi yaptıracağını öğrenen Ömer'in, kendini aklaması için son bir adım kalır. Ancak Taylan'ın önüne çıkaracağı engeller, Ömer'i büyük bir ölüm kalım savaşına sokar. En çok da Ceylan'ı sarsan acı haber; Taylan'ı büyük bir ikilemde bırakır. Ceylan, Kristina'nın bebeğine dair testin sürpriz sonucunu almayı başardığında, yepyeni bir dönem başlar. Elvan'ın sakladığı büyük sırrı acı bir tecrübeyle öğrenen Günnur, Elvan'ı peşindeki beladan korumak zorunda kalır. Zeki'yi iyileştirip bir an önce veda etmek isteyen Elvan ise, uzun süredir kaçtığı geçmişinin her şeye rağmen onu bulduğunu fark eder.